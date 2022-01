Fußball

Start unter neuen Voraussetzungen für den VfR Neuburg und FC Ehekirchen

Plus Der VfR Neuburg bestreitet am Samstag sein erstes Testspiel gegen den SV Manching, auch der FC Ehekirchen beginnt mit der Vorbereitung. Was sich bei den Landesligisten in der Winterpause getan hat und wie sie mit der „2G+-Regelung“ umgehen.

Von Benjamin Sigmund und Dirk Sing

Die Winterpause im Amateurfußball neigt sich langsam dem Ende entgegen. Landesligist VfR Neuburg hat am Montag mit dem Training begonnen, Ligakonkurrent FC Ehekirchen startet am Sonntag in die Vorbereitung.

Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

