„Unserem Weg Treu bleiben“: FC Ingolstadt gastiert beim Tabellenführer

Den Saisonstart hat man sich beim FC Ingolstadt ganz anders vorgestellt. Nach sechs Spieltagen sind die Abstiegsplätze (zwei Punkte Vorsprung) näher als die Aufstiegsränge (sechs Zähler Rückstand). Zuletzt blieben die Schanzer drei Mal sieglos, zumindest gelang am Samstag mit einem 2:2 gegen Rot-Weiss Essen wieder ein Punkt.

Viel Zeit, das Spiel aufzubereiten, bleibt Trainerin Sabrina Wittmann nicht. Denn am Dienstagabend (19 Uhr) geht es für den FCI bereits weiter mit dem Spiel bei Tabellenführer SV Sandhausen, der zuletzt zwei Siege feierte. „Wir treffen auf einen Gegner, der sehr strukturiert verteidigt und kompakt steht“, sagt Wittmann, die gerade das Umschaltspiel in beide Richtungen als Stärke des Spitzenreiters, der in der Summe lediglich 46 Prozent Ballbesitz habe, ausgemacht hat. Vier Gegentore haben die Sandhäuser bisher lediglich kassiert, die neun eigenen Tore haben für 13 Punkte gereicht.

FC Ingolstadt gastiert beim SV Sandhausen

Ganz anders ist die Situation beim FC Ingolstadt. Der hat zwar bereits elf Treffer geschossen, dafür auch schon zwölf, damit im Schnitt zwei pro Begegnung, und gemeinsam mit dem VfB Stuttgart II die meisten der Liga kassiert. An einer zu offensiven Spielweise will Wittmann die Gegentore nicht festmachen. „Es ist nicht so, dass der Gegner 25 Mal auf unser Tor schießt. Wir treffen nicht immer die richtigen Entscheidungen. Diese führen zu Gegentoren.“ Wichtig sei, „nicht alles über den Haufen zu werfen“. Ohnehin habe es etwa gegen Essen Phasen gegeben, in denen sich die Schanzer zurückzogen. „Es ist nicht möglich, 90 Minuten tief oder hoch zustehen. Es liegt auch an der Spieldynamik, die sich ergibt.“

Zurückblicken will Sabrina Wittmann ohnehin nicht. „Es ist sehr wichtig, dass wir uns auf uns besinnen. Auf das, was vor uns liegt.“ Man dürfe sich nicht von negativen Einflüssen ablenken lassen, sondern „unserem Weg treu bleiben“.

Mögliche Aufstellung FC Ingolstadt M. Funk - Costly, Malone, Si. Lorenz, Dühring - Fröde, Besuschkow - Kopacz, Kanuric - Grönning, Testroet