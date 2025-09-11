Debatte um Fußgängerzone: Das Aussperren der Autos alleine wird die Innenstadt nicht retten

Die Neuburger Schmidstraße empfängt Passanten aus Richtung Schrannenplatz derzeit mit einem relativ trostlosen Anblick. Rechts stehen die großen Ladenflächen des ehemaligen Modehauses Keidler leer, links verkündet Bergmair Tracht sein Aus. Innenstädte haben es zunehmend schwer, auch in Neuburg. Diese Entwicklung muss man vor Augen haben, wenn man über eine Fußgängerzone spricht.

Die Neuburger Innenstadt muss zur „Wohlfühloase“ werden

Ob ein solches Modell nun für eine Stadt wie Neuburg geeignet ist, ist schwer zu sagen. Fest steht: Mit dem Aussperren der Autos alleine wird die Innenstadt nicht gerettet. Es braucht neue Konzepte, um die Menschen anzulocken und ihnen ein Erlebnis zu bescheren, das sie online nicht bekommen. Die Innenstadt muss zur „Wohlfühloase“ werden – ein autofreier Abschnitt kann einen Teil dazu beitragen. Gerade Eltern mit kleinen Kindern wissen die Möglichkeit, den Nachwuchs zwischenzeitlich mal unbesorgt springen zu lassen, sicher zu schätzen.

Die Stadtpolitik sollte der Fußgängerzone eine Chance geben

Die Stadtpolitik sollte der Fußgängerzone eine Chance geben, zumindest probeweise – mit den neuen Pollern wurden die Voraussetzungen für einen solchen Versuch geschaffen. Dazu braucht es jedoch Begleitmaßnahmen und langfristige Konzepte, wie die Aufenthaltsqualität erhöht werden kann. Und schlussendlich muss das Einkaufsangebot vielfältig genug sein. Damit steht und fällt die Attraktivität einer Innenstadt.