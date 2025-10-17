Überraschungen und Rückkehrer: So stellt sich die FW in Neuburg auf

Optimismus und Selbstvertrauen – das ist es, was die Freien Wähler aus Neuburg mit der Aufstellung ihrer Kandidatenliste für den Stadtrat sowie der offiziellen Ernennung ihres OB-Kandidaten Florian Herold vermitteln wollen. „Die Freien Wähler haben diese Stadt geprägt“, betonte Herold am Donnerstagabend bei der FW-Nominierungsversammlung im Theater des Studienseminars, der eine Erinnerung von Klaus Babel an die Fusion von Bürgerblock und DU vor 25 Jahren vorausging. Nun müsse es das erklärte Ziel sein, mindestens zehn von künftig 40 Mandaten in der nächsten Sitzungsperiode zu erreichen, sagte Herold. Derzeit sitzen sechs FW-Mandatsträger im Stadtrat, die alle wieder kandidieren. Mit dem kürzlich aus der CSU ausgetretenen und nun auf der Liste der „Freien“ zu findenden Peter Ziegler (wir berichteten) sind es sogar sieben. Formal wurde in der gemeinsamen Nominierungsversammlung von Partei und eingetragenem Verein noch Florian Herold mit 100 Prozent der Stimmen zum OB-Kandidaten bestimmt.

Die Personalie „Ziegler“ spielte allerdings an diesem Abend eher eine Nebenrolle. Der 30-jährige Landwirt aus Heinrichsheim, der mit seiner Verlobten Caroline Gmehling (auf Platz sechs der CSU-Stadtratsliste) gekommen war, gab sich in seiner neuen politischen Heimat mit Position 18 zufrieden. „Wir hätten ihn auch weiter vorne platziert, ihm war es aber egal“, erklärte Herold gegenüber unserer Zeitung. Bei der CSU war Ziegler 2020 auf Rang 24 angetreten und hatte sich aus dem Stand mit 4000 Stimmen direkt in die Stadtratsfraktion katapultiert.

Ein größeres Thema war vielmehr der Umstand, dass gleich zwei FW-Stadtratskandidaten, nämlich Kerstin Egerer (Platz acht) und Florian Linder (Platz 16), ins Fadenkreuz anderer Gruppierungen geraten waren, die daran Anstoß genommen hatten, dass die beiden eigentlich außerhalb von Neuburg, nämlich Oberhausen und Rohrenfels, wohnen. Herold nannte die externen Störfeuer launig „Rumpelpumpel“. Alles sei „korrekt abgelaufen, rechtskonform, sauber und einwandfrei. Kerstin Egerer hat als Künstlerin schon länger ihren Zweitwohnsitz in der Stadt und Florian Linder baut gerade hier ein Haus und hat sich deshalb ebenfalls schon seinen Zweitwohnsitz angemeldet.“

Florian Herold erneut FW-OB-Kandidat in Neuburg – Ziel: Stichwahl

Die Theaterpädagogin und Erzieherin Egerer sowie der Julius-Braumeister Linder sind nicht die einzigen Zugpferde auf der FW-Stadtratsliste. Die aktuelle Stadtratsriege wirft geschlossen ihre Hüte in den Ring, überraschenderweise ist auch Johann Habermeyer (Herold: „Unser Bürgermeister der Herzen“) dabei. Der Zweite Bürgermeister hatte lange Zeit seinen Abschied aus der Kommunalpolitik angekündigt. Aber weil ihn zahlreiche Menschen gebeten hatten, weiterzumachen, ließ er sich noch einmal zur Kandidatur auf Platz drei überreden. Viele hätten den beliebten Habermeyer gerne auch als OB-Kandidat gesehen, diese Position bekleidet nun zum zweiten Mal Florian Herold. Vor sechs Jahren noch Newcomer, wisse er nun genau, wie Wahlkampf gehe, sagte der 46-Jährige. „Ich möchte auf jeden Fall in die Stichwahl“, setzt sich der Spitzenkandidat hohe Ziele.

Position zwei belegt FW-Landratskandidatin Nancy Degenhardt, „um die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Land zu verbessern“, so Herold. Verkehrsreferent Bernhard Pfahler bewirbt sich auf Platz vier, Roland Harsch auf dem sechsten und Klaus Babel auf dem siebten Rang, während Sissy Schafferhans den strategisch interessanten Platz 40 am Ende der Liste gewählt hat. Mit Thomas Schäfer (fünf), Lars Schnauber (neun) und Christopher Schägger (zehn) setzen die Freien Wähler auf ambitionierte neue Gesichter. Der frühere Stadtrat und Bauunternehmer Max Rucker versucht es noch einmal auf Platz zwölf, Töpfermarkt-Betreiber Manuel Bedynek ist als 13. und Schlossfest-Marktvogt Friedhelm Lahn als 24. gelistet. Erwin Kettl junior, der Sohn von Bürgerblock-Urgestein Erwin Kettl, rangiert auf Position 28, dahinter als 29. kommt Claudia Unger, die Stieftochter von Töpfermarkt-Gründer Fritz Seebauer.

Florian Herold nominiert Josef Polli als Ersatzkandidat in Neuburg

Ihre Zuversicht ziehen die Freien Wähler auch aus der Tatsache, dass es ihnen gelungen ist, 40 Kandidatinnen und Kandidaten für den Urnengang am 8. März 2026 aufzubieten. So stehen 14 Frauen und 26 Männer auf der Liste. Während des Auszählvorgangs überraschte Florian Herold mit dem Vorschlag, dass er selbst gerne einen Ersatzkandidaten für die OB-Wahl für den unwahrscheinlichen Fall aussuchen möchte, wenn er während des Wahlkampfes ausfallen sollte. An seiner Stelle soll dann der frühere städtische Bauhofleiter Josef Polli als FW-Ob-Kandidat einspringen. Der gebürtige Österreicher kandidiert auf Platz 14 der Stadtratsliste.

Stadtratsliste Freie Wähler Neuburg. Florian Herold Nancy Degenhardt Johann Habermayer Bernhard Pfahler Thomas Schäfer Roland Harsch Klaus Babel Kerstin Egerer Lars Schnauber Christopher Schägger Matthias Winter Max Rucker Manuel Bedynek Josef Polli Deniz Murici Florian Linder Katrin Singer Peter Ziegler Fatin Afsar Wieland Radlmair Christiane Wagner Andreas Fischer Christiane Grohmann Friedhelm Lahn Carla Teigeler Verena Ammon Heidrun Weickum Erwin Kettl Claudia Unger Ludwig Degmayr Jutta Rumbucher Alexander Lemke Joachim Mischke Bernd Rothfuß Andrea Wiedemann Nancy Steinberg Yildiz Müller Christian Raba Arjan Gecaj Sissy Schafferhans