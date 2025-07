Ende der Baustelle: Die Generalsanierung des Gabrieli-Gymnasiums ist abgeschlossen

Viele Jahre lang war das Gabrieli-Gymnaisum in Eichstätt eine Baustelle, jetzt konnten Lehrer, Schülerinnen und Gäste die Einweihung des generalsanierten Altbaus feiern. Klassen- und Verwaltungsräume, das Lehrerzimmer samt „teachers‘ lounge“ sowie der Musiksaal wurden durch Ministerpräsident Markus Söder und Kultusministerin Anna Stolz offiziell ihrer Bestimmung übergeben. Ein weiterer Grund zum Feiern: Der Schulname wird 60 Jahre alt. Im Jahr 1965 wurde aus dem „Deutschen Gymnasium“ das „Gabrieli-Gymnasium“.

Ministerpräsident Markus Söder weihte das sanierte Gabrieli-Gymnasium ein

Ministerpräsident Markus Söder gratulierte allen Beteiligten: „ Kinder sind unsere Zukunft. Wir geben ihnen den richtigen Rahmen, damit sich Wissen und Kreativität entfalten können und alle gut auf das Leben vorbereitet werden. In der Schule geht es aber nicht nur um die Vermittlung von Fakten, sondern auch von Werten. Wir stehen zum Religionsunterricht und christlichen Symbolen wie dem Kreuz. Bayerische Abschlüsse haben einen besonderen Stellenwert in Deutschland. Deshalb halten wir an unserem guten Bildungssystem fest und investieren jeden dritten Euro des bayerischen Haushalts in Bildung. PS: Und wir halten natürlich an unseren bewährten Sommerferien fest!“

Icon Vergrößern Das Gabrieli-Gymnasium Eichstätt wurde saniert. Bei der Einweihung haben (von links) Kultusministerin Anna Stolz, Ministerpräsident Markus Söder, Landtagsabgeordnete Tanja Schorer-Dremel und der Leiter des Gymnasiums, Christof Neumayr, das Band durchschnitten. Foto: Hendrik Steffens Icon Schließen Schließen Das Gabrieli-Gymnasium Eichstätt wurde saniert. Bei der Einweihung haben (von links) Kultusministerin Anna Stolz, Ministerpräsident Markus Söder, Landtagsabgeordnete Tanja Schorer-Dremel und der Leiter des Gymnasiums, Christof Neumayr, das Band durchschnitten. Foto: Hendrik Steffens

Kultusministerin Anna Stolz freut sich: „Das Gabrieli-Gymnasium feiert sein 60-jähriges Namensjubiläum und blickt auf eine ebenso lange Zeit als Musisches Gymnasium und staatliche Heimschule zurück. Wer diese Schule betritt, spürt sofort, dass nicht nur ganz viel Musik in der Luft liegt. Sie ist auch bekannt für ihr großartiges Miteinander und ein ganz besonderes ‚Wir-Gefühl‘.“

1965 wurde die Schule in Gebrieli-Gymnasium umbenannt

Der frisch sanierte Altbau biete nun die optimalen Voraussetzungen, um gemeinsam zu lernen, zu arbeiten und zu musizieren. Das Gabrieli-Gymnasium Eichstätt ist ein Musisches und Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium mit einem angeschlossenen Schülerheim. Seit 1965 ist es nach dem Graubündener Baumeister Gabriel de Gabrieli (1671 bis 1747) benannt, der als bischöflicher Hofbaudirektor das Stadtbild Eichstätts entscheidend geprägt hat. Das Gabrieli-Gymnasium Eichstätt ist eines von elf staatlichen Internatsgymnasien, für die der Freistaat Bayern den Sachaufwand und damit auch die Baumaßnahmen trägt. (AZ)