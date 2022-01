19-Jähriger aus dem Raum Neuburg liegt verletzt am Straßenrand

Ein junger Mann aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen wurde verletzt am Straßenrand gefunden. Grund für den Unfall war vermutlich Alkohol.

Die Schrobenhausener Polizei ist am Samstag gegen 3 Uhr verständigt worden, weil ein junger Mann verletzt am Straßengraben bei Gachenbach gelegen ist. Ein 19-Jähriger aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen wurde auf Höhe des Gewerbegebiets Weilach von einer Autofahrerin verletzt am Straßenrand der Staatsstraße 2084 liegend aufgefunden. So lautet der Polizeibericht.

Der junge Mann wurde durch den sofort verständigten Rettungsdienst vorsorglich mit einem Hubschrauber in eine Münchener Klinik gebracht, dort stellten sich seine Verletzungen glücklicherweise als nicht allzu schwer heraus. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnten keine Hinweise auf einen Verkehrsunfall oder eine Beteiligung Dritter festgestellt werden, möglich erscheint ein Sturz aufgrund einer erheblichen Alkoholisierung. Zur Ausleuchtung des Hubschrauberlandeplatzes und der Einsatzstelle war die Feuerwehr Weilach vor Ort. (nr)