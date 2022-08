Auto überfährt Stop-Schild: Motorradfahrer wird schwer verletzt

Der Mann aus Kühbach wurde mit einem Schädel-Hirn-Trauma ins Krankenhaus geflogen.

Am Donnerstagabend hat sich in Gachenbach ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war ein 79-jähriger Autofahrer aus Petersdorf in eine Kreuzung eingefahren, ohne vorschriftsgemäß an dem "Stop"-Schild zu halten. Ein 64-jähriger Motorradfahrer aus Kühbach konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen oder ausweichen und fuhr in die Beifahrerseite des Pkw.

Der Motorradfahrer wurde von seinem Motorrad geschleudert. Dabei zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu; die Polizei spricht von einem Schädel-Hirn-Trauma sowie einer Verletzung im Augenbereich und Blutungen in der Lunge. Er war zum Zeitpunkt des Unfalls ansprechbar, musste jedoch mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Am Motorrad entstand ein Totalschaden, am Auto ein mittlerer vierstelliger Schaden. Der Ortskern von Gachenbach war für über vier Stunden gesperrt, zudem wurde ein Gutachter hinzugezogen. (AZ)