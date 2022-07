Bei Fest in Gachenbach: Mann würgt neuen Partner seiner Ex-Freundin

Zu einem heftigen Streit ist es bei einem Fest in Gachenbach gekommen. Ein Mann ging auf den neuen Partner seiner Ex-Freundin los und rastete völlig aus.

Bei einem Fest in Gachenbach ist es am Sonntag zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen. Wie die Polizei berichtet, stand ein Paar an der Bar der Veranstaltung, als plötzlich der Ex-Partner der Frau auftauchte. Der 27-jährige Aichacher begann, auf den neuen Lebensgefährten seiner Ex-Freundin loszugehen, beleidigte und würgte ihn und schlug ihm anschließend ins Gesicht.

Als der Geschädigte etwas später auf der Straße stand, kam der Aichacher erneut mit drei weiteren Personen auf diesen zu, beleidigte und schmiss eine Bierflasche auf ihn. Der Mann fiel gegen das Zelt und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu, die behandelt werden musste.Den 27-Jährigen erwarten nun mehrere Anzeigen, darunter wegen Körperverletzung sowie Beleidigung.