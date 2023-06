Drogen, Diebesgut und kein Führerschein

Ein 34-jähriger Autofahrer aus Neuburg fiel auf, weil er bei Gaimerheim waghalsig überholte, ein anderes Auto anfuhr und dann flüchtete. Was die Polizei entdeckte.

Ein 34-Jähriger aus Neuburg fuhr am Dienstag gegen 6.50 befuhr mit seinem Auto auf der Staatstraße 2214 bei Gaimersheim in Fahrtrichtung Ingolstadt. Es herrschte Stop-and-Go-Verkehr. Der Mann fuhr trotz durchgezogener Linie an mehreren Fahrzeugen vorbei und scherte aufgrund Gegenverkehr wieder in die Fahrzeugkolonne ein. Dabei fuhr er mit seiner Fahrzeugfront gegen das Heck eines anderen Autos. Anschließend flüchtet er, ohne seine rechtlichen Pflichten nachzukommen, berichtet die Polizei.

Unfall bei Gaimersheim: 2500 Euro Schaden

Der Geschädigte und ein weiterer Zeuge konnten das Kennzeichen des Unfallverursachers mitteilen. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden von rund 2500 Euro. Im Rahmen der Fahndung konnte der Flüchtige circa drei Stunden später in der Richard-Wagner-Straße aufgefunden werden. Der Fahrer schlief in seinem Fahrzeug. Bei der Kontrolle konnte schnell der Grund für den Verkehrsunfall und die anschließende Flucht festgestellt werden. Der Fahrer stand sichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und ein Test verlief positiv auf verschiedenen illegale Substanzen.

Bei der Durchsuchung des Autos konnten Drogen, verschreibungspflichtige Medikamente und vermutlich diverses Diebesgut aufgefunden werden. Ein Drogenspürhund war ebenfalls im Einsatz. Außerdem stellte sich heraus, dass der Fahrer keinen Führerschein besitzt. Im Zuge der Ermittlungen wurde eine Blutentnahme durchgeführt und das Auto sichergestellt. Sämtliche aufgefundenen illegalen Substanzen und das vermeintlichen Diebesgut wurden beschlagnahmt. (AZ)