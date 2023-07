Oldtimer gerät in Tiefgarage in Brand: 100.000 Euro Schaden

Eine 56-Jährige fuhr in Gaimerheim mit ihrem Auto in einer Tiefgarage. Plötzlich fing der Motor an zu brennen. Die Frau hatte Glück, doch der Schaden ist hoch.

Eine 56-jährige Gaimersheimerin fuhr am Dienstag gegen 18 Uhr fuhr mit ihrem Oldtimer in Gaimersheim in der Eitensheimer Straße in eine Tiefgarage ein. Beim Einfahren in die Tiefgarage ging der Motor des Autos aus. Beim erneuten Starten nahm die Fahrerin einen lauten Knall war und Flammen schlugen aus dem hinteren Motorraum. Die Frau verständigte unverzüglich die Feuerwehr. Die Feuerwehren aus Gaimersheim und Lippertshofen eilten zur Brandbekämpfung und zum Lüften der Tiefgarage zum Brandort, berichtet die Polizei. In der Tiefgarage waren mehrere Oldtimer, Roller und Fahrräder abgestellt. Diese wurden durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen. Zudem entstand ein Gebäudeschaden an der Betondecke, an der Dämmung und an den elektrischen Leitungen und Lichtern. Der Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen über 100.000 Euro liegen, heißt es im Polizeibericht. Nach ersten Ermittlungen führte vermutlich eine poröse Benzinleitung zu einer Verpuffung mit anschließendem Brand im Motorraum. Verletzt wurde niemand. (AZ)