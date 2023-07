17-Jährige aus Gaimersheim verletzt sich bei Unfall

Die 17-Jährige übersah auf ihrem Motorrad in Gaimerhseim ein vorfahrtsberechtigtes Auto. Die Fahrzeuge kollidierten. Die 17-Jährige stürzte.

Am Donnerstagnachmittag gegen 16:30 Uhr fuhr eine 17-Jährige aus Gaimersheim mit ihrem Leichtkraftrad auf der Straße Schellenbruck in Fahrtrichtung Echenzeller Straße. An der Kreuzung zur Straße Am Hang übersah sie das von rechts kommende vorfahrtsberechtigte Auto eines 56-Jährigen aus Gaimersheim, der die Kreuzung von der Kesselwiese kommend geradeaus überquerte. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeugführer im Kreuzungsbereich, woraufhin die 17-Jährige zu Boden stürzte. Sie wurde hierbei leichtverletzt und mit dem Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 2500 Euro, berichtet die Polizei. Die Freiwillige Feuerwehr Lippertshofen sicherte die Unfallstelle während der Verkehrsunfallaufnahme ab. (AZ)