E-Scooter-Fahrer prallt mit Kopf gegen Windschutzscheibe

Als ein 39-jähriger Ingolstädter mit seinem E-Scooter unvermittelt auf die Straße fährt, kann ein Autofahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Ein 31-jähriger Pörnbacher befuhr am Mittwoch gegen 11.50 Uhr mit seinem Auto die Dieselstraße in Gaimersheim. Am rechten Fahrbahnrand waren einige Autos geparkt. Zeitgleich fuhr ein 39-jähriger Ingolstädter mit seinem E-Scooter aus einem Grundstück über den Gehweg unvermittelt auf die Fahrbahn. Wie die Polizei berichtet, konnte der Autofahrer trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

E-Scooter-Fahrer verletzt sich bei Unfall in Gaimersheim mittelschwer

Der Scooter-Fahrer flog beim Aufprall mit seinem Kopf und Oberkörper gegen die Windschutzscheibe und verletzte sich dabei mittelschwer. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme konnten Anhaltspunkte für eine Einnahme von Medikamenten beim Scooter-Fahrer festgestellt werden, sodass auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ingolstadt eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Am Pkw entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro und am E-Scooter ein Schaden von 100 Euro. (AZ)