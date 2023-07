Exhibitionist: Nackter Mann zeigt sich im Erlebnisbad

In einem Gaimersheimer Erlebnisbad hat sich ein Mann mehreren Personen gegenüber nackt gezeigt. Jetzt sucht die Polizei nach dem Exhibitionisten.

Am vergangenen Sonntag wurde der Polizei ein Exhibitionist im Gaimersheimer Erlebnisbad gemeldet. In der Zeit zwischen 12 und 20 Uhr trat im Umkleidebereich und anderen öffentlich zugänglichen Bereichen des Bads an der Martin-Ludwig-Straße der unbekannte Mann mehreren Badegästen nackt oder nur mit einem Handtuch bekleidet gegenüber. Dabei manipulierte er laut Polizei mit der Hand an seinem Geschlechtsteil.

Hinweise zum Exhibitionisten nimmt die Polizei in Ingolstadt entgegen

Die Kripo Ingolstadt bittet Badegäste, denen eine Person aufgefallen ist, die sich insbesondere Kindern gegenüber auffällig verhalten hat, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden. Zudem richtet sich der Aufruf auch an möglicherweise weitere Geschädigte.

Der Mann soll zwischen 40 und 50 Jahre alt und schlank sein. Er ist etwa 1,80 Meter groß, hat braun-graue kurze Haare, Geheimratsecken und keinen Bart. Außerdem hatte er eine Tätowierung auf der rechten Wade. Er trug eine kurze graue Hose, ein weißes T-Shirt sowie schwarze Schuhe. (AZ)