Einbrecher im Landkreis Eichstätt unterwegs

Bislang unbekannte Täter versuchten am vergangenen Wochenende in ein Tabakwarengeschäft in der Unteren Marktstraße in Gaimersheim einzubrechen. Die Täter wollten zwischen Samstagmittag 12 Uhr und Montagmorgen 8 Uhr durch Aufhebeln der Eingangstüre in das Geschäft gelangen, scheiterten jedoch daran. Sie hinterließen zahlreiche Hebelspuren. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro, berichtet die Polizei.

Mit mehr Erfolg brachen bislang unbekannte Täter am vergangenen Sonntagvormittag in einen Dönerladen am Marktplatz in Kösching ein. Sie verschafften sich in der Zeit zwischen 1 Uhr und 10 Uhr gewaltsam über ein Küchenfenster Zutritt in den Imbissladen. Im Geschäft brachen sie zwei Spielautomaten auf und entwendeten insgesamt vier Geldkassetten mit Bargeld in Höhe eines niedrigen vierstelligen Eurobetrags.

Zeugen werden gebeten, Beobachtungen, die im Zusammenhang mit den Einbrüchen stehen könnten, an die Kriminalpolizei Ingolstadt unter der Telefonnummer 0841-9343-0 zu melden. (AZ)