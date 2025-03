Betrunkene pöbeln beim Faschingstreiben herum

Im Zusammenhang mit den Faschingsveranstaltungen am Sonntag in Gaimersheim und Manching kam es zu mehreren Körperverletzungsdelikten, bei denen jedoch keiner der Beteiligten gravierender verletzt wurde. In den meisten Fällen war Alkohol im Spiel. So berichtet es die Polizeiinspektion Ingolstadt.

Beim Faschingstreiben in Gaimersheim musste ein 24-Jähriger in Gewahrsam genommen werden, nachdem er zuvor Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes angegriffen hatte. Der mit über 1 Promille stark alkoholisierte Mann leistete auch gegenüber den eingesetzten Beamten Widerstand und musste die Nacht zur Ausnüchterung in einer Zelle verbringen.

In Manching wurde ebenfalls ein aggressiver Betrunkener in Gewahrsam genommen, nachdem er zuvor Passanten angepöbelt hatte. Mit annähernd 2,5 Promille stand der 45-jährige Mann ebenfalls deutlich unter Alkoholeinfluss. (AZ)