Motorradfahrer verletzt sich bei Verkehrsunfall

Bei Gaimersheim übersah ein Autofahrer beim Abbiegen einen Motorradfahrer. Dieser stürzte und musste ins Krankenhaus.

Zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Motorradfahrer kam es am Mittwochmorgen am Kreisverkehr zwischen der Gabel und Friedrichshofen. Ein 35-jähriger Autofahrer aus Ingolstadt fuhr gegen 6.20 Uhr auf der B 13 von der Gabel kommend in Richtung Ingolstadt. Am Kreisverkehr kurz vor Friedrichshofen übersah er beim Einfahren ein von rechts aus der Ochsenmühlstraße kommendes Motorrad.

Das Auto touchierte mit der linken Fahrzeugfront das Motorrad an der rechten Seite. Wie die Polizei berichtet, stürzte der 35-jährige Motorradfahrer. Der ebenfalls aus Ingolstadt stammende Mann zog sich hierbei leichte Verletzungen in Form von Prellungen und Hautabschürfungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen wird auf rund 4500 Euro geschätzt. (AZ)