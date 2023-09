Neuburgerin verletzt sich bei Auffahrunfall

Eine Frau aus Neuburg bemerkte zu spät, das das Auto vor ihr abbremste. An beiden Autos entstand Sachschaden und die Straße wurde gesperrt.

Ein 36-jähriger Ingolstädter und eine 53-jährige Neuburgerin fuhren am Mittwoch gegen 16.25 Uhr mit ihren Autos auf der B 13 von Friedrichshofen kommend in Richtung Neuburg. Wie die Polizei mitteilt, musste der Mann verkehrsbedingt abbremsen. Die Frau erkannte dies zu spät und fuhr deshalb auf das vorausfahrende Auto auf. Durch den Zusammenstoß wurden beide Unfallbeteiligten leicht verletzt und vom Rettungsdienst erstversorgt, berichtet die Polizei. Der Mann wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 6000 Euro und das Auto der Neuburgerin musste abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme und zur Versorgung der Verletzten musste der Fahrstreifen in Richtung Neuburg für eine Stunde gesperrt werden. (AZ)