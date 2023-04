Alexander Suleiman: "Das Niveau bei der Sommerakademie ist erstaunlich hoch"

Der Cellist Alexander Suleiman ist als künstlerischer Leiter der Sommerakademie Neuburg bestens bekannt. Mit seiner neuen CD ist er vor allem in China sehr präsent.

Sie konnten ein neues Album "Impressions of China: Der Wanderer" veröffentlichen, das bereits auch viele Millionen Menschen online anklicken konnten.



Alexander Suleiman: Die Idee entstand in Corona-Zeiten. Wir waren in China ja weitgehend isoliert und konnten kaum Konzerte geben. Auch an der Hochschule in Peking war weitgehend Stillstand. So habe ich es gewagt, selbst zu komponieren und vor allem auch in China anerkannte Volksweisen für dieses neue Album zu verwenden und einzuspielen. Das Resultat ist entsprechend gut geworden.

Wer hat sie hier unterstützt?



Alexander Suleiman: Ich durfte dieses Album mit meinem guten Freund, dem ausgezeichneten Pianisten Yi Zhong einspielen. Er ist ein in Peking gefragter Solist und kommt aus der gleichen Schule wie etwa Lang Lang oder Yuja Wang.

Sie wirken als Botschafter mitteleuropäischer Musikkulturen mit Vorliebe im arabischen Raum, Jordanien, Israel, China, Nord- und Südkorea und auch in Afrika und Südamerika. In ihrer Position als künstlerischer Leiter der internationalen Akademie "Art Conquers Borders" präsentierten sie ein Projekt, das der Förderung von jungen Talenten aus Krisengebieten gewidmet ist, im Deutschen Bundesrat in Berlin. Es war ihr erster Soloauftritt dort, mit den Cellosuiten von J. S. Bach.



Alexander Suleiman: Ja, es ist vielfach aus der Not entstanden. In Berlin konnte ich große Aufmerksamkeit für dieses Projekt bekommen. Ich versuche, es weiterzuführen, und hoffe auf Unterstützung auch seitens des Bundes.

Sie sind künstlerischer Leiter der Neuburger Sommerakademie. Was ist der Schwerpunkt für dieses Jahr.



Alexander Suleiman: Wir sind froh, dass wir weitgehend unter "normalen" Bedingungen wirken können. In Neuburg ist diese Akademie etabliert und wird zum Glück auch von der Stadt gefördert. Schwerpunkt ist, Studierenden und auch Laien Kenntnisse in klassischen Werken, vorwiegend des 18. und 19. Jahrhunderts, zu vermitteln. Das Niveau in Neuburg ist ja erstaunlich hoch, dies ist für uns überaus erfreulich.

Auch Neuburg hat den Kulturetat vielfach gekürzt: Ist ihre künstlerische Abteilung betroffen?



Alexander Suleiman: Gespart hat man, so glaub ich bei den Ausschreibungsunterlagen. Klar sind die Gagen im Vergleich zu anderen Akademien eher gering. In Asien geht man einen anderen Weg, man spart dort eben nicht an der Kultur. Aber die Bedingungen in Neuburg sind weitgehend gut. Vor allem auch die tolle Arbeit des Kulturamtes erleichtert für uns Dozenten vielerlei Abläufe. Ich konnte diesmal viele Studierende aus Asien einladen, die zum Teil auch nach Neuburg kommen werden.

Sie bringen ebenso immer wieder tolle Dozentinnen und Dozenten nach Neuburg.



Alexander Suleiman: Es sind in diesem Jahr Giovanni Angeleri (Solist bei den Wiener Symphonikern, Professor in Triest und erfahrener Ensembleleiter), Susanne Bernhard (Sopranistin, debütierte erst beim Berliner Staatsorchester), Emmanuel Bleuse (Erster Solocellist in Palma) oder auch die international renommierte Pianistin Irma Issakadze sowie die Opus-Preisträgerin Tatjana Ruhland (Flöte). Auch Prof. Herbert Wiedemann ist wieder mit von der Partie. Wir planen im Moment die Konzerte. Vor allem beim Dozentenkonzert wird Klassik auf höchstem Niveau dargeboten.

Sie lehren als Professor am Konservatorium in Peking: Wie sehr ist unsere Kultur dort präsent?



Alexander Suleiman: Kultur wird in China enorm gefördert. Die Studierenden sind für unsere Kultur überaus aufgeschlossen. Dabei tritt aber manchmal auch heimische Kultur in den Hintergrund. Kinder beginnen sehr früh mit der musikalischen Ausbildung: Alleine bei uns in Peking haben wir zahlreiche Konzertsäle, alle neu gebaut oder bestens saniert. Sparmaßnahmen sind kaum zu erkennen. Das Niveau ist unglaublich toll.

Zur Person: Alexander Suleiman ist in Ingolstadt und der Region als einer der weltweit anerkannten Cellisten überaus geschätzt. Zudem ist der Opus-Klassik-Preisträger und Musikprofessor in Peking seit vielen Jahren künstlerischer Leiter der Neuburger Sommerakademie. Suleiman hat seine Wurzeln in Gaimersheim, studierte bei Eldar Issakadze, Daniil Shafran, Natalia Gutman. Seine CD-Einspielungen beinhalten Weltersteinspielungen und wurden bei mehreren Labels, wie der Deutschen Grammophon veröffentlicht. Im Oktober 2019 wurde die CD-Aufnahme mit den Klaviertrios von An-lun Huang mit dem "Opus Klassik" ausgezeichnet. Als Solist tritt Alexander Suleiman regelmäßig mit führenden Orchestern auf und konzertiert gleichermaßen im kammermusikalischen Bereich. Die neue CD von Alexander Suleiman, "Impressions of China, der Wanderer" ist über den Fachhandel oder die Website: www.alexandersuleiman.com zu beziehen.