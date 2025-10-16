Razzia in Edeka-Zentrale: Haben Subunternehmer Schwarzarbeiter eingesetzt?

Rund 50 Ermittlungsbeamte des Zolls, des Polizeipräsidiums München und der Steuerfahndung haben vergangenen Woche Büroräume eines Lebensmittelkonzerns, ein Steuerberaterbüro und drei Wohnungen in Gaimersheim, München und Unterammergau durchsucht. Konkret handelte es sich um die Zentrale von Edeka Südbayern in Gaimersheim. Begleitet wurde die unangekündigte Razzia von drei Staatsanwälten der Staatsanwaltschaft München I, wo es eine auf Wirtschaftsstrafsachen spezialisierte Abteilung gibt. Die Beamten stellten umfangreiche Unterlagen und digitale Speichermedien sicher, wie die Münchner Staatsanwaltschaft mitteilt. Zugleich seien Vermögenswerte in Form von Bankguthaben und Immobilien im Wert von etwa drei Millionen gesichert worden. Der Vorwurf, der im Raum steht, lautet „Schwarzarbeit“. Der Schaden für die öffentliche Hand soll sich auf mindestens 20 Millionen Euro belaufen.

Der gesamte Ermittlungskomplex richtet sich laut Staatsanwaltschaft gegen mehr als 70 Beschuldigte, die – mit einer Ausnahme – nicht dem Lebensmittelkonzern angehören, sondern für selbstständige Unternehmen tätig waren, die in Supermärkten des Lebensmittelkonzerns mit dem Befüllen von Regalen beauftragt waren. Gegen Mitglieder der Geschäftsführung des Lebensmittelkonzerns besteht derzeit kein Verdacht für Straftaten. Den Beschuldigten wird – in unterschiedlicher Beteiligung – unter anderem Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt, gewerbsmäßig- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern und Steuerhinterziehung zur Last gelegt.

Edeka in Gaimersheim: Zum Befüllen der Regale wurden Subunternehmen beauftragt

Wie die Staatsanwaltschaft berichtet, seien Kontrollen der „Finanzkontrolle Schwarzarbeit“ (FKS) Weilheim und der Grenzpolizeidirektion (GPI) Murnau der Ausgangspunkt für die Ermittlungen gewesen. Die Kontrollen fanden in verschiedenen Supermärkten im südbayerischen Raum statt.

Edeka beauftrage zur Befüllung der Supermarktregale Subunternehmer, erklärt die Staatsanwaltschaft. Diese setzten ihrerseits hierfür Nachunternehmer ein. Im Rahmen der Kontrollen stellten die Beamten allerdings fest, dass diese Nachunternehmer ausländische Staatsangehörige ohne die erforderliche Aufenthaltsgenehmigung beschäftigten. Hierauf wurden Ermittlungen wegen möglicher ausländerrechtlicher Verstöße sowie wegen möglicher Verstöße im Bereich der Schwarzarbeit aufgenommen.

Im Zuge der Ermittlungen kristallisierte sich heraus, dass die Nachunternehmer ihren sozialversicherungsrechtlichen und steuerlichen Pflichten nicht oder nur völlig unzureichend nachkamen, so eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Zudem existierten diese Nachunternehmen oft nur wenige Monate und wurden dann durch andere Unternehmen ersetzt, sodass der Verdacht bestand, dass es sich bei den Nachunternehmern um reine „Scheinunternehmen“ handelte.

Vorwurf der Schwarzarbeit: Edeka Südbayern kooperiert mit den Behörden

Bereits in einem frühen Stadium der Ermittlungen konnte auf Ebene der Nachunternehmen eine Tätergruppe ermittelt werden, führt die Staatsanwaltschaft aus. Einer der Hauptbeschuldigten dieser Tätergruppe befindet sich in Untersuchungshaft. Gegen ihn hat die Staatsanwaltschaft München I im April Anklage zum Landgericht München I erhoben. Vor Kurzem begann die Hauptverhandlung. Drei weitere Beschuldigte dieser Tätergruppe befinden sich in Untersuchungshaft, weitere Beschuldigte sind derzeit flüchtig. Im Laufe der Ermittlungen verdichtete sich der Verdacht, dass weitere Tätergruppen dieses „Geschäftsmodell“, wie die Staatsanwaltschaft es nennt, kopierten. Zudem ergaben sich konkrete Anhaltspunkte, dass Subunternehmern und einem Mitarbeiter von Edeka Südbayern das Vorgehen der Nachunternehmer bekannt war. Gegen diese besteht der Verdacht der Beihilfe.

Die Pressestelle von Edeka Südbayern bestätigt auf Nachfrage, dass am Dienstag und Donnerstag vergangener Woche „in Büroräumen in München und in Gaimersheim behördliche Maßnahmen“ stattgefunden haben. Anlass der Maßnahmen seien Strafverfahren gegen Dienstleister von Tochterunternehmen gewesen. Einem Mitarbeiter eines Tochterunternehmens sollen die Verfehlungen der Subunternehmer bekannt gewesen sein. Das Strafverfahren richtet sich nicht gegen die Geschäftsführung des Tochterunternehmens und nicht gegen Edeka, betont ein Sprecher von Edeka Südbayern. „Wir kooperieren vollumfänglich mit den Ermittlungsbehörden“, teilt er mit. Da es sich um ein laufendes Verfahren handle, könnten derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden.