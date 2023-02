Sexuelle Handlungen nach Faschingsumzug? Kripo ermittelt in Gaimersheim

Beim Faschingstreiben in Gaimersheim am Sonntag soll es zu sexuellen Handlungen zwischen zwei Personen gekommen sein. Warum die Kriminalpolizei ermittelt und Zeugen sucht.

Im Nachgang des Faschingsumzugs soll es am Sonntag gegen 18 Uhr in der Wintergasse in Gaimersheim zu sexuellen Handlungen zwischen zwei Personen gekommen sein. So teilt es die Polizei mit. Besucher des Umzugs dürften hierzu möglicherweise Beobachtungen gemacht haben, die für die Polizei nützlich sein könnten. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen zu den Umständen des Geschehens übernommen. Im Fokus steht die Frage: War alles freiwilig?

Faschingstreiben in Gaimersheim: Kriminalpolizei ermittelt

Sachdienliche Hinweise hierzu werden von der Polizei unter der Telefonnummer 0841-9343-0 entgegengenommen. Wichtig für die Ermittlungen sind insbesondere Beobachtungen, die in der Wintergasse oder der näheren Umgebung gemacht wurden und die im Zusammenhang mit dem oben geschilderten Vorfall stehen könnten. Die Kripo benötigt diese Hinweise, um ausschließen zu können, dass es sich um ein Sexualdelikt handelt, wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage erklärt. Im Raum steht zum Beispiel ebenfalls eine Ordnungswidrigkeit wie Erregung öffentlichen Ärgernisses. Doch auch um dies zu klären, braucht die Polizei nähere Informationen zu den Umständen. (AZ, dopf)