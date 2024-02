Simon Heindl wird in Gaimersheim Nachfolger von Max-Josef Schwaiger. Der 72-jährige Pfarrer geht in den Ruhestand.

Der derzeitige Pfarrer von Gaimersheim, Max-Josef Schwaiger (72), wird zum 1. August in den Ruhestand eintreten. Einer entsprechenden Bitte des Geistlichen hat der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke entsprochen. Das teilt das Bistum Eichstätt mit. Schwaiger wird dann über 30 Jahre lang Pfarrer von Gaimersheim gewesen sein.

Simon Heindl wird neuer Pfarrer in Gaimersheim

Gleichzeitig hat Bischof Hanke die Ernennung des Pfarrers von Buxheim und Eitensheim, Simon Heindl (33), zum neuen Pfarrer von Gaimersheim bekannt gegeben. Heindl bleibt Pfarrer seiner bisherigen Gemeinden und wird die Leitung der Pfarrei Gaimersheim zusätzlich übernehmen. Er wird jedoch künftig im Pfarrhaus in Gaimersheim wohnen. In den beiden Pastoralräumen Buxheim-Eitensheim und Gaimersheim werden künftig mit dem Pfarrer ein weiterer Priester und die hauptberuflichen pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem Pastoralteam zusammenarbeiten.

Max-Josef Schwaiger war seit 1994 Pfarrer in Gaimersheim

Pfarrer Max-Josef Schwaiger ist gebürtiger Münchner. Er wurde am 26. Juni 1976 im Eichstätter Dom zum Priester geweiht und kam nach mehreren Stationen am 1. Mai 1994 als Pfarrer nach Gaimersheim.

Simon Heindl leitet seit dem 1. März 2023 den Pfarrverband Buxheim-Eitensheim mit den Pfarreien Eitensheim und Buxheim sowie der Filiale Tauberfeld. Er stammt aus Sengenthal bei Neumarkt und wurde 2018 von Bischof Gregor Maria Hanke zum Priester geweiht. (AZ)