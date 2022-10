Streit eskaliert: Mann sticht in Gaimersheim auf Kontrahenten ein

Bei einem Streit in Gaimersheim sticht ein Mann seinem Kontrahenten in die Brust. Beide Männer müssen mit einem erfahren rechnen.

In Gaimersheim in der Dieselstraße ist am Freitag gegen 11. Uhr ein Streit eskaliert. Das teilte die Polizei mit. Dabei handelte es sich um einen schon länger schwelender Streit zwischen zwei Männern. Als sich die beiden in der Dieselstraße begegneten, gingen sie unvermittelt aufeinander los. Der 39-Jährige stach dabei seinen Kontrahenten mit einem scharfen Gegenstand in die Brust. Der Verletzte, ein 30-jähriger Mann, der aktuell in Manching wohnt, soll auf den Angreifer mit einer Halskette eingeschlagen haben. Der 39-Jährige flüchtete noch vor Eintreffen der Polizei, konnte jedoch kurze Zeit später in Tatortnähe festgenommen werden. Das Tatwerkzeug hatte er nicht mehr bei sich, eine Absuche danach verlief ergebnislos.

Der Stich in die Brust war laut Polizei nicht tief, der 30-Jährige wurde dadurch nur leicht verletzt. Eine ärztliche Versorgung vor Ort durch den hinzugerufenen Rettungsdienst war ausreichend. Beide Männer standen offensichtlich unter Drogeneinfluss. Bei dem 39-Jährigen wurde daher eine Blutentnahme durchgeführt. Da dieser im Moment ohne festen Wohnsitz ist, wurde der Mann auf Anordnung der Staatsanwaltschaft vorläufig festgenommen und wird dem Haftrichter vorgeführt. Gegen beide wurde ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.