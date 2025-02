Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein

Bislang unbekannte Täter brachen im Laufe des Sonntags in ein Einfamilienhaus in der Regerstraße in Gaimersheim ein und durchsuchten es in der Zeit zwischen 11 Uhr und 23 Uhr nach Diebesgut. Sie entwendeten augenscheinlich nur eine Kettensäge mit Akku und Ladekabel, berichtet die Polizei.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, die in Verbindung mit dem Einbruchdiebstahl stehen könnten, diese unter der Telefonnummer 0841-9343-0 zu melden. (AZ)