Unbekannte wollen in eine Auto-Waschanlage einbrechen

Unbekannte haben versucht, in eine Waschanlage in Gaimersheim einzubrechen. Sie mussten ohne Beute wieder abziehen, hinterließen aber einen hohen Sachschaden.

Bislang unbekannte Täter haben am Donnerstagfrüh versucht, in den Technikraum einer Waschanlage an der Lilienthalstraße in Gaimersheim einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, schlugen sie zunächst die Scheibe zum Waschkartenautomaten ein. Beim Versuch, die Tür zum Technikraum aufzuhebeln, scheiterten sie jedoch.

Die Einbrecher mussten in Gaimersheim ohne Beute abziehen

Noch bevor die Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma, die durch die Diebstahlsicherung alarmiert worden waren, an der Waschanlage eingetroffen waren, verließen die Unbekannten ohne Beute den Tatort. Der bei dem Einbruch entstandene Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 5000 Euro.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die verdächtige Wahrnehmungen am oder in der näheren Umgebung der Waschanlage gemacht haben, sich unter der Nummer 0841/9343-0 zu melden. (AZ)