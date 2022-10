Verkehrsraudi unterwegs: Auto, Acker und Geländer beschädigt

Mehrere Sachschäden hat ein Verkehrsraudi Freitagnacht in Gaimersheim verursacht. Erst streifte er ein Auto, dann fuhr er in ein Geländer und anschließend arbeitete er sich durch einen Acker.

Ein Verkehrsraudi hat Freitagnacht mehrere Sachschäden verursacht und ist dann geflüchtet.

Wie die Polizei meldet, fuhr am Freitag gegen 23 Uhr eine 52-jährige Ingolstädterin, ein 35-Jähriger und ein weiterer unbekannter männlicher Fahrer in dieser Reihenfolge in drei verschiedenen Fahrzeugen den Riedweg in Gaimersheim. Der unbekannte Fahrzeugführer überholte innerorts an einer Fahrbahnverengung von hinten die anderen beiden Autos, um schneller vorwärts zu kommen.

Hierbei fuhr er mit seiner rechten Fahrzeugfront gegen das linke Fahrzeugheck der voraus fahrenden Ingolstädterin und wurde dadurch nach links zunächst gegen ein Geländer abgewiesen und dann in einen angrenzenden Acker. Im Acker zog der unbekannte Fahrer eine Kurve und setzte seine Fahrt auf den Riedweg in Fahrtrichtung Süden fort. An der Unterführung der Bahngleise fuhr er nach links und geriet dort auf der Geraden aber nochmals nach rechts in einen Acker.

Im Auto des Verkehrsraudis befanden sich noch zwei weitere Personen

Mit der unbekannten männlichen Person befanden sich noch zwei weitere Personen im Fahrzeug. Der Fahrer und einer der Mitfahrer flüchteten, ohne sich als Unfallverursacher für den Schaden am Fahrzeug der Ingolstädterin, am Geländer oder am Acker zur Verfügung zu stellen. Der insgesamt verursachte Sachschaden wird auf knapp 2000 Europ geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Um nach dem flüchtigen Fahrer zu suchen wurde unter anderem eine Fahndung eingeleitet. Des Weiteren wurde das Tatfahrzeug zur Spurensicherung sichergestellt. Weitere Ermittlungen folgen.

Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Ingolstadt gerne unter 0841/9343 4410 entgegen. (AZ)