Wegen heißer Grillkohle in Plastikeimer: Gartenlaube fängt Feuer – Feuerwehr muss ausrücken

Montagabend hat in Friedrichshofen eine Gartenlaube Feuer gefangen. Laut der Polizeiinspektion Ingolstadt hat eine 45-Jährige noch zu heiße Grillkohle in einen Plastikeimer gefüllt und in der Kleingartenanlage Hartmann in der Nähe der Laube gelagert. Die Grillkohle setzte die Gartenlaube gegen 19:30 Uhr in Brand.

Die Feuerwehr löschte Brand in Gartenlaube – Schaden in Hohe von 5000 Euro

Das Feuer musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Laut Polizei entstand ein Schaden in Höhe von 5000 Euro. Gegen die 45-Jährige wird eine Anzeige erstattet. (AZ)