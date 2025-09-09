Icon Menü
Gartenlaube in Friedrichshofen brennt: Frau verursacht Feuer durch Grillkohle

Ingolstadt

Wegen heißer Grillkohle in Plastikeimer: Gartenlaube fängt Feuer – Feuerwehr muss ausrücken

Montagabend setzte heiße Grillkohle gefüllt in einen Plastikeimer eine Gartenlaube in Brand. Gegen die 45-jährige Verursacherin wird Anzeige erstattet.
    • |
    • |
    • |
    Grillkohle löst einen Brand aus. Die Feuerwehr muss anrücken.
    Grillkohle löst einen Brand aus. Die Feuerwehr muss anrücken. Foto: Monique Wüstenhagen, dpa (Symbolbild)

    Montagabend hat in Friedrichshofen eine Gartenlaube Feuer gefangen. Laut der Polizeiinspektion Ingolstadt hat eine 45-Jährige noch zu heiße Grillkohle in einen Plastikeimer gefüllt und in der Kleingartenanlage Hartmann in der Nähe der Laube gelagert. Die Grillkohle setzte die Gartenlaube gegen 19:30 Uhr in Brand.

    Die Feuerwehr löschte Brand in Gartenlaube – Schaden in Hohe von 5000 Euro

    Das Feuer musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Laut Polizei entstand ein Schaden in Höhe von 5000 Euro. Gegen die 45-Jährige wird eine Anzeige erstattet. (AZ)

