19-Jähriger randaliert in der Rohrenfelder Straße

Ein 19-Jähriger aus Neuburg hat am Sonntagvormittag in der Rohrenfelder Straße den Gartenzaun eines Anwesens beschädigt und anschließend den Eigentümer beleidigt. Wie die Polizei mitteilt, wurden Beamte gegen 7.30 Uhr von dem Hausbesitzer über den Vorfall informiert. Als der Mann den 19-Jährigen ansprach, gab dieser an, dort zu wohnen und beleidigte anschließend den Hauseigentümer auf das Übelste.

Gegen den betrunkenen 19-Jährigen wurden Verfahren eingeleitet

Beim Eintreffen der Polizei konnte festgestellt werden, dass der 19-Jährige dort nicht wohnt. Er stand deutlich unter Alkoholeinfluss, ein Alkotest ergab knapp 1,5 Promille. Dem 19-Jährigen wurde nach Feststellung seiner Personalien ein Platzverweis erteilt. Er muss sich nun unter anderem wegen Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und Beleidigung verantworten. Am Gartenzaun entstand ein Schaden von rund 200 Euro. (AZ)