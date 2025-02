Explosionsgefahr nach Gasaustritt in Ingolstadt

Bei Abbrucharbeiten an einem Gebäude in der Münzberger Straße in der Ingolstädter Altstadt ist am Dienstag Gas ausgetreten. Wie die Ingolstädter Feuerwehr mitteilt, wurde an der Baustelle eine Gasleitung im Gebäude derartig beschädigt, dass eine größere Menge Gas unkontrolliert ausgeströmt ist. Der Gasgeruch war beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr auch im Freien deutlich wahrnehmbar. Die Gasmessgeräte der Feuerwehr detektierten im Gebäudeinneren eine Konzentration knapp unterhalb der Explosionsschwelle.

Einsatzkräfte richten umgehend einen Sperrbereich in der Ingolstädter Altstadt ein

Umgehend wurde ein entsprechender Gefahren- und Absperrbereich eingerichtet und der Brandschutz sichergestellt. Zwei Gebäude wurden durch die Feuerwehr geräumt. Die betroffenen Personen wurden durch den Rettungsdienst betreut. Nachdem der Gasschieber zum Gebäude durch die Stadtwerke geschlossen wurde, ließ die Konzentration schnell nach. Die Gasleitung wurde durch die Stadtwerke fachgerecht vom Gasnetz getrennt.

Verkehrsbehinderungen durch Feuerwehreinsatz im Bereich Schlosslände - Am Münzbergtor

Unvermeidbar war eine erhebliche Verkehrsbehinderung im Bereich Schlosslände – Am Münzbergtor während der Einsatzzeit. Im Einsatz waren neben der Berufsfeuerwehr Ingolstadt, die Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte, der Rettungsdienst mit mehreren Rettungswagen, die Polizei mit mehreren Streifenbesatzungen und die Gaswache der Stadtwerke Ingolstadt. (AZ)