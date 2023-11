Gastronomie in Neuburg: Warum Lokale schließen und andere überleben

Plus In Neuburg haben im vergangenen Jahr mehrere Jungunternehmer versucht, sich den Traum vom eigenen Café zu erfüllen. Einige scheiterten. Doch wie kann der Gastro-Traum gelingen?

Sie öffnen ihre Türen und nach ein paar Monaten machen sie wieder zu: In der Neuburger Innenstadt haben in den vergangenen Jahren mehrere Lokale nach kurzer Zeit wieder geschlossen. Woran das liegt und welche gastronomischen Betriebe sich halten können.

Klar ist, die Gastro-Branche ist während der Corona-Pandemie tief in die Krise gerutscht. Trotz alledem trauten sich einige Junggastronomen und erfüllten sich den Traum vom eigenen Lokal. In der Schrannenstraße machte im August 2022 der Poké Bowl-Imbiss „Peas and Love, Bowls and more“ auf. In der Rosenstraße versuchte es Fatmir Krasniqi im Herbst 2022 mit dem Grill-Imbiss "City-Küche" und in der Färberstraße eröffnete Hüseyin Özay kurz zuvor in den Räumen des "Dolce Vita" ein Café mit türkischen Spezialitäten. Doch nach nicht einmal einem Jahr hatten alle drei Gastronomen ihre Lokale wieder zugesperrt. Im Spätsommer 2023 versuchte sich noch Michelle Bauer mit einem Café. Nach zwei Wochen war das "Bellany" allerdings auch wieder Geschichte.