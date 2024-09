Nach dem Badeunfall an der Donau: Abschied von Dumi und Lasith

Sie wollten Bauingenieure werden und Gebäude planen, in denen die Ressourcen dieser Welt verantwortungsvoll eingesetzt werden. Jetzt stehen ihre beiden Fotos in einem schwarzen Rahmen neben einer Kerze und Blumen im Eingangsbereich der THI am Campus Neuburg. Elf Tage ist es her, dass die beiden an einem der letzten heißen Sommertage in diesem Jahr an der Donau waren und von ihrem Badeausflug nicht wieder zurückkamen. Am Mittwoch verabschieden sich die Hochschulfamilie und die Stadt Neuburg mit einem Gedenkgottesdienst in der Hofkirche von den beiden jungen Männern, an dem auch die Mutter und der Bruder des Verstorbenen aus Simbabwe teilnehmen werden.

