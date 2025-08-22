Sollte man überhaupt in der Donau baden? Wasserwacht klärt nach tödlichen Unfällen auf

Diesen Sommer gab es die ein oder andere Hitzewelle, und an vielen Tagen stiegen die Temperaturen deutlich über 30 Grad. Was für viele Menschen in Neuburg der Anlass war, Abkühlung in der Donau oder zu suchen. Doch wer dort schwimmt, sollte einiges zu seiner eigenen Sicherheit beachten – darauf weist die Wasserwacht Neuburg hin. Immer wieder kommt es zu gefährlichen Situationen, manchmal sogar mit tödlichem Ausgang. Im September vergangenen Jahres verloren zwei junge Studenten der Technischen Hochschule Ingolstadt am Campus Neuburg ihr Leben, nachdem sie bei der Neuburger Schlösslwiese in die Donau gegangen waren.

Donau in Neuburg: Wasserwacht warnt vor Strömungen nach tödlichem Badeunfall

Die Donau gilt laut Anja Weiss, seit Februar Vorsitzende der Wasserwacht Neuburg, als das mit Abstand gefährlichste Gewässer im Landkreis Neuburg Schrobenhausen. „Die Strömung wird oft unterschätzt, sie ist sehr stark und kann selbst gute Schwimmer mitreißen“, erklärt sie. Hinzu kommen unsichtbare Unterströmungen und Strudel, die lebensgefährlich werden können – etwa unter der Donaubrücke oder im Bereich der Insel am Brandl. Wer sich dort treiben lässt, riskiert, dass er plötzlich in einen Sog gerät und nicht mehr ans Ufer zurückfindet.

Auch die Hitze sorgt für weitere Risiken beim Baden. „Bei hohen Temperaturen zwei Stunden in der Sonne liegen und dann schnell zum Abkühlen in die Donau – das funktioniert nicht“, warnt Weiss. Der Körper könne mit dem plötzlichen Temperatursturz überfordert sein, was zu Kreislaufversagen führen könne. Nicht nur für Kinder, auch für Erwachsene sei das ein oft unterschätztes Problem.

Icon vergrößern Gerade Kinder unterschätzen Strömungen schnell: In der Donau muss man deshalb besonders vorsichtig sein. Foto: Paul Pfaffel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Gerade Kinder unterschätzen Strömungen schnell: In der Donau muss man deshalb besonders vorsichtig sein. Foto: Paul Pfaffel

Sicher schwimmen in der Donau? Wasserwacht Neuburg gibt Tipps für Badegäste

Die Wasserwacht reagiert auf solche Gefahren unter anderem auch mit Aufklärung. Nach dem Unfall im vergangenen Jahr gab es zum Beispiel Gespräche mit der Hochschule, die seither ihre Studierenden selbst über die Risiken informiert. Innerhalb der Wasserwacht werde zudem über belastende Einsätze gesprochen und psychologische Unterstützung organisiert, so Weiss.

Für alle, die sich im Sommer in die Donau wagen, hat die Wasserwacht klare Empfehlungen. Ungeübte Schwimmer sollten grundsätzlich auf freie Flüsse und Gewässer verzichten – und diese niemals unterschätzen. Deshalb rät die Wasserwacht auch geübten Schwimmern, etwas mitzunehmen, was einen im Zweifel über Wasser halten kann – wie eine Schwimmnudel oder eine Boje.

Besonders gefährlich schätzt sie den Donauabschnitt zwischen Brandl und Überlauf ein – dort sei stets darauf zu achten, sich rechts der Leopoldieninsel zu halten. Generell rät die Vorsitzende der Neuburger Wasserwacht aber davon ab, diese Streck zu schwimmen. Außerdem appelliert Weiss niemals unbedacht ins Wasser zu springen, denn unter der Oberfläche können unsichtbare Gefahren lauern. Für den Schutz von jungen Schwimmern macht Weiss eine klare Ansage: Eltern müssen das Schwimmvermögen ihrer Kinder realistisch einschätzen und auf Hilfsmittel wie Schwimmnudeln oder Westen zurückgreifen. „Oft geht einfach die Kraft aus – und dann ist es zu spät“, so Weiss.