Hausärzte als „Gehilfen der Pharmaindustrie“: Mediziner aus Neuburg beklagen neue Impfquoten

Einfach gesagt gilt für Hausärzte ab dem 1. Januar 2026 Folgendes: Sie bekommen grundsätzlich weniger Geld, können die Verluste aber durch Mehraufwand ausgleichen. Das allein dürfte den Medizinern gar nicht passen. Aus Sicht der Patienten ist etwas anderes entscheidend: Um Honorar-Kürzungen zu vermeiden, müssen die Hausärzte bestimmte Vorgaben einhalten. Eine davon schreibt den Praxen etwa feste Impfquoten vor. Ärzte in Neuburg-Schrobenhausen sehen die Neuerungen kritisch und warnen vor den Folgen.

Hausärzte erhalten weniger Vorhaltepauschale

Konkret geht es um die sogenannte Vorhaltepauschale, also das Geld, das die Kassenärztliche Vereinigung Hausärzten für die Behandlung eines Patienten im Quartal zahlt. Diese Pauschale wird zum Jahreswechsel gekürzt. Dafür gibt es einen Zehn-Punkte-Katalog, den die Ärzte möglichst erfüllen sollen und dadurch das Honorar wieder steigern können, jeweils gekoppelt an bestimmte Mindestquoten beziehungsweise Voraussetzungen. Es geht beispielsweise um Haus- und Pflegeheimbesuche, geriatrische oder palliativmedizinische Versorgung oder die Praxisöffnungszeiten, die sich mindestens alle 14 Tage auch auf Randzeiten ausweiten sollen, etwa an einem Werktag nach 19 Uhr.

Der Ärztliche Kreisverband Neuburg-Schrobenhausen blicke „mit großer Sorge“ auf diese Neuregelung, schreiben die Mediziner in einer Pressemitteilung. „Schaut man sich die einzelnen Punkte an, so wird schnell klar, dass unserem eigentlich freiberuflichen Schaffen immer mehr Leitplanken gesetzt werden. Völlig unabhängig von strukturellen und praxisbezogenen Unterschieden werden willkürlich gewählte Zahlen als Grenzen gesetzt, die zu erfüllen sind“, so lautet die Kritik. Beispielsweise müssten drei Prozent der Patienten eine Wundversorgung oder einen kleinchirurgischen Eingriff erhalten. „Wir sind der Meinung, dass ein Arzt frei sein sollte in der Wahl seiner Diagnostik- und Therapieverfahren und sich diesbezüglich nicht einer willkürlich gesteckten Mindestquote unterwerfen muss aus Angst vor Honorarverlusten.“

Kritik der Hausärzte an neuen Impfquoten

Als „absurd“ bezeichnen die Ärzte die neuen Impfregelungen. Künftig müssen sie, wenn sie kein Geld verlieren wollen, eine bestimmte Anzahl der Patienten, die im Quartal kommen, impfen – im ersten bis dritten Quartal sieben Prozent, im vierten Quartal aufgrund der saisonalen Grippeimpfungen sogar 25 Prozent. „Wir werden zu stupiden Erfüllungsgehilfen der Pharmaindustrie und sind wesentlich weniger frei in unserer eigentlich ergebnisoffenen Beratung unserer Patientinnen und Patienten“, betonen die Ärzte aus Neuburg-Schrobenhausen.

Bisher sei man in der Entscheidung, wer welche Schutzimpfung erhält, frei gewesen, erklärt der Vorsitzende des Ärztlichen Kreisverbands, der Neuburger Hausarzt Dr. Mattias Fischer-Stabauer, im Gespräch mit unserer Redaktion. Jetzt setze man die Hausärzte in Konkurrenz zu den Apotheken, die seit der Corona-Pandemie ebenfalls gegen die Grippe impfen dürfen, bei deutlich kürzeren Wartezeiten als in den Praxen. Die neue Regelung könne er sich nur damit erklären, dass man Pharmafirmen Absatz für ihre Impfstoffe verschaffen wolle, so Fischer-Stabauer. Er wolle diese Quote nicht „auf Teufel komm raus“ erfüllen, sondern weiterhin im medizinischen Einzelfall entscheiden. Bislang hätte man in zwei von vier Quartalen die neuen Vorgaben erfüllt. Zur Not müsse man auf das zusätzliche Geld verzichten – ebenso wie im Bereich Videosprechstunde. Eine solche habe der Mediziner bereits in Corona-Zeiten angeboten, wegen fehlenden Interesses aber wieder eingestellt. Laut neuen Kriterien muss er nun ein Prozent seiner Patienten per Video beraten, was in seinen Augen nicht funktioniere. Andere Vorgaben seien dagegen gut einzuhalten.

Qualität der hausärztlichen Versorgung sei in Gefahr

Fischer-Stabauer und der Ärztliche Kreisverband beklagen zunehmend schwierigere Arbeitsbedingungen und warnen vor zusätzlicher Bürokratie. „Es werden in Zukunft allein durch die Überwachung dieser Zielquoten Arbeitskräfte gebunden, im schlimmsten Fall sogar ärztliche Ressourcen verschwendet, um noch schnell ein paar unnütze Untersuchungen durchzuführen, um nur ja die Quote zu erfüllen.“ Dabei stehe den Beteiligten bereits jetzt die Arbeit „bis zum Hals“, gleichzeitig werde die Finanzierung immer herausfordernder. Raum-, Raumpflege-, Energie-, Material- oder Personalkosten seien zuletzt enorm gestiegen – allein die Tarifgehälter der Medizinischen Fachangestellten in den vergangenen zehn Jahren um knapp 100 Prozent. Das Honorar für die Praxen steige gleichzeitig aber so moderat, dass nicht einmal die Inflationsrate gedeckt sei. Für einige Praxen werde es betriebswirtschaftlich kritisch, so die Ärzte der Region, die angesichts der neuen Regelungen die Öffentlichkeit sensibilisieren möchten: „Die Qualität der hausärztlichen Versorgung ist in höchster Gefahr.“