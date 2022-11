Geisenfeld/Neuburg

10:00 Uhr

Unbekannter lockert Radmuttern an einem Rettungswagen

Ein Unbekannter hat an einem Rettungswagen, der auch das Krankenhaus Neuburg angefahren hat, die Radmuttern gelockert.

Ein Unbekannter hat am Montag die Radmuttern eines Rettungswagens gelockert. Das Fahrzeug hat an diesem Tag auch das Krankenhaus in Neuburg angefahren.

Während einer Einsatzfahrt am Montagabend bemerkte laut Polizei die Besatzung eines Rettungswagens ungewöhnliche Fahrgeräusche. Zudem stellt der Fahrer fest, dass der Rettungswagen in eine Richtung verzog. Drei Radmuttern waren am Vorderreifen des Rettungswagens gelockert Bei der Überprüfung des Fahrzeugs stellte die Besatzung des Rettungswagens schließlich fest, dass an einem Vorderreifen drei Radmuttern so weit gelockert wurden, dass sie bei einer halben bis einer ganzen weiteren Umdrehung vollständig gelockert waren. Zuvor war der Rettungswagen für Einsätze im Stadtgebiet Vohburg sowie an den Krankenhäusern Ingolstadt und Neuburg unterwegs. Hinweise nimmt die Polizei Geisenfeld unter Telefon 08452/7200 entgegen. (AZ)

