Streit in Diskothek: Frau wirft einer anderen Cocktailglas ins Gesicht

In einer Diskothek in Geisenfeld eskaliert ein Streit. Eine Frau aus Neuburg-Schrobenhausen spuckt einer anderen ins Gesicht und wirft ein Cocktailglas nach ihr.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es in einer Diskothek in Geisenfeld zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen von jungen Erwachsenen gekommen. Laut Polizei eskalierte der Streit derart, dass eine 19-Jährige einer ihrer Kontrahentinnen ins Gesicht spuckte und ihr anschließend ein Cocktailglas ins Gesicht warf.

Streit in Diskothek in Geisenfeld: Frau wirft Cocktailglas ins Gesicht

Die 23-jährige Geschädigte erlitt hierdurch eine Platzwunde über dem rechten Auge. Sie begab sich im Anschluss selbstständig in ärztliche Behandlung. Die aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen stammende Beschuldigte erwartet nun eine Strafanzeige wegen Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung. Nach der Aufnahme der Daten wurde sie vor Ort wieder entlassen, teilt die Polizei mit. (AZ)