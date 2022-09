Unfall: Vierjähriger wird von Auto erfasst

In Geisenfeld hat sich am Sonntag ein schwerer Unfall zugetragen. Ein vierjähriger Junge riss sich von der Hand seiner Tante los. Er hatte wohl Glück im Unglück.

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr in der Münchener Straße in Geisenfeld. Ein Vierjähriger aus Geisenfeld wollte mit seiner Tante die Fahrbahn überqueren, als er sich plötzlich von der Hand seiner Tante losriss und über die Straße rannte. Dabei wurde er vom Fahrzeug eines 25-Jährigen aus dem nördlichen Landkreis Pfaffenhofen erfasst, der gerade auf der Münchener Straße ortseinwärts unterwegs war. Wie die Polizei mitteilt, wurde das Kind bei dem Anstoß in die Luft geschleudert und kam auf der Straße zum Liegen. Es wurde nach Erstversorgung vor Ort durch Notarzt und Rettungsdienst unverzüglich in ein Krankenhaus gebracht.

Unfall in Geisenfeld: Vierjähriger weniger schwer verletzt als gedacht

Durch die Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur genauen Klärung des Unfallhergangs hinzugezogen. Wie sich später herausstellte, dürften die Verletzungen des Jungen glücklicherweise nicht so gravierend sein, wie ursprünglich angenommen, berichtet die Polizei. Der Lenker des Autos blieb unverletzt, am Fahrzeug entstand geringer Sachschaden. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizei Geisenfeld, inwieweit ein Fremdverschulden vorliegt, ist Gegenstand der Ermittlungen. (AZ)