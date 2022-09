Zweijähriger stürzt Treppe hinab und verletzt sich schwer

Ein kleiner Bub ist in Geisenfeld eine Treppe hinunter gefallen. Er verletzte sich schwer am Kopf und wurde bewusstlos. Es gibt aber bereits gute Nachrichten.

Bei einem Treppensturz in der Augsburger Straße in Geisenfeld verletzte sich am Dienstag gegen 17 Uhr ein zweijähriger Junge schwer am Kopf. Offenbar beim Spielen stürzte er eine circa drei Meter hohe Treppe, die vom Erdgeschoß in den ersten Stock führte, hinunter. Noch während der Behandlung durch den Rettungsdienst wurde der Junge bewusstlos, er kam mit dem Rettungshubschrauber mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma in eine Kinderklinik. Zum Zeitpunkt des Unfalles waren Familienangehörige vor Ort. So berichtet es die Polizei.

Treppensturz in Geisenfeld: Junge geht es schon besser

Ein Fremdverschulden wurde geprüft, konnte jedoch nach bisherigem Ermittlungsstand nicht festgestellt werden. Wie zwischenzeitlich bekannt geworden ist, befindet sich das Kind bereits wieder auf dem Weg der Besserung. Neben Einsatzkräften des Rettungsdienstes und der Polizei war auch die Feuerwehr Geisenfeld im Einsatz. (AZ)