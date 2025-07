Schmerzhafte Entscheidungen in Ehekirchen: Viel Geld für neue Fahrzeuge, kein Geld für die Jugend

So eine knappe Abstimmung ist selten im Ehekirchener Gemeinderat. Mit acht „Ja“- und neun „Nein“-Stimmen hat das Gremium die Beteiligung an der durch das Leader-Projekt geförderten mobilen Pump-Track-Anlage abgelehnt. Die Anschaffung des Rundkurses, der etwa mit Fahrrädern und Inline-Skates befahren werden kann, teilen sich viele Landkreis-Gemeinden, um in regelmäßigen Abständen eine Attraktion für Kinder und Jugendliche im Ort anbieten zu können. In Ehekirchen wird die Anlage also nicht Halt machen, was für die notorisch klamme Gemeinde im Normalfall nicht die größte Überraschung wäre. Da gleichzeitig aber massive Investitionen in den Fuhrpark des Bauhofs getätigt werden, sorgt sich so manches Ratsmitglied um die Außenwirkung der Entscheidung – zumal auch die Anschaffung von Defibrillatoren wohl auf Spendenbasis erfolgen soll.

Der Ehekirchener Bauhof braucht dringend neue Nutzfahrzeuge

Doch der Reihe nach. Am 16. Juli traf sich der Gemeinderat zu einer nicht öffentlichen Klausursitzung zum Thema „Bauhof“. Dort wurde festgestellt, dass es nicht nur einen Ersatz für das im Mai abgebrannte Multifunktionsfahrzeug der Gemeinde für rund 170.000 Euro braucht, sondern auch dringend drei zusätzliche Fahrzeuge – Ersatz für den Schlepper und den Transporter mit Pritsche sowie einen Minibagger im Gesamtwert von rund 180.000 Euro. Gedeckt werden sollen die Anschaffungen in Höhe von 350.000 Euro mit Einsparungen bei der Sanierung der Kita „Wirbelwind“ in Walda, dem Verkauf des alten Schleppers für 35.000 Euro und dem Wegfall der Leihgebüren von etwa 13.000 Euro, die jährlich für den Einsatz von Mini-Baggern ausgegeben werden.

Dennoch eine massive Investition, die bei Ratsmitglied Andreas Karmann (CSU) für Unverständnis sorgte. „Die Signalwirkung nach außen, dass wir sparen, sparen, sparen müssen und jetzt so viel investieren, finde ich nicht richtig. Wir haben viel wichtigere Sachen, beispielsweise anstehende Infrastruktur-Themen“, so Karmann. Man habe in Ehekirchen eine Rekordverschuldung nach der anderen, da sei die Außenwirkung fatal. Bürgermeister Günter Gamisch verwies derweil auf die Alternativlosigkeit, schließlich handele es sich um Pflichtaufgaben der Gemeinde, die mit den Fahrzeugen geleistet werden und für welche man in der Verantwortung stehe. Bei den jeweiligen Abstimmungen blieb es dann auch bei der Gegenstimme Karmanns.

Manch einer im Ehekirchener Gemeinderat sorgt sich um die Signalwirkung der Investitionen

Was Karmann mit „Signalwirkung“ gemeint haben dürfte, wurde bei den weiteren strittigen Punkten der Sitzung deutlich. Die Feuerwehr Buch-Holzkirchen hatte die Kostenübernahme für zwei Defibrillatoren zum Preis von je 1450 Euro beantragt, was für eine lange Diskussion im Gemeinderat sorgte. Gamisch gab gleich zu Beginn zu, dass ihm der Antrag Bauchschmerzen bereite, da im Falle einer Kostenübernahme wohl auch für das restliche Gemeindegebiet eine solche nötig wäre und sich der tatsächliche Nutzen der Geräte nicht abschließend klären lasse. Christian Badstieber (CSU) wiederum verwies auf den sogenannten Defikataster, eine interaktive Karte von verfügbaren Defibrillatoren, die zeige, dass Ehekirchen im Umkreis die einzige Gemeinde ist, die über keines der Geräte verfügt, die etwa bei Herzrhythmusstörungen zum Einsatz kommen, und plötzliche Herzstillstände verhindern können.

Lebhaft debattierte das Gremium anschließend den medizinischen Nutzen, ob die SanVo, also die derzeit zehn freiwilligen Ersthelfer vor Ort, nicht ausreichten, ob sich dadurch tatsächlich eine Zeitersparnis zum Rettungsdienst ergebe und wie vielen Menschen sich damit letztlich helfen lasse. Paul Kammerer (FW) brachte die Diskussion schließlich auf den Punkt. „Im Endeffekt geht es doch lediglich um den Kostenfaktor. Wir müssen da eine Lösung finden, weil ja auch Bürger deswegen auf die Feuerwehr zugekommen sind und andere Kommunen das auch haben.“

„Es wird allzu häufig die Alleinzuständigkeit der Gemeinde gesehen, das können wir uns nicht mehr leisten“, sagte Bürgermeister Gamisch dazu. Er schlug vor, das Thema als Aufgabe für die gesamte Gemeinde zu sehen und brachte eine Art Crowd-Funding ins Spiel. „Wenn wir alle zusammenhalten, wenn die Vereine mitmachen, die Firmen mitmachen und auch aus der Bevölkerung etwas dazugegeben wird, dann werden wir das doch hinbekommen.“ Thomas Buchhart (CSU) schlug vor, dass die Ratsmitglieder ein Sitzungsgeld spenden könnten, allein dadurch würde man schon ein Gerät finanzieren können. So verblieb man schließlich dabei, eine größer angelegte Spendenaktion zu prüfen, und das Thema nach der Sommerpause erneut zu besprechen.

Gemeinde Ehekirchen stimmt gegen Beteiligung an der Pumptrack-Anlage

Vom Tisch ist allerdings, wie eingangs erwähnt, die Beteiligung an der mobilen Pumptrack-Anlage, an der sich bereits 14 der 18 Kommunen beteiligen, die im Altbayerischen Donaumoos organisiert sind. Die Anlage kostet insgesamt 70.000 Euro, davon werden 35.000 Euro durch das Leader-Programm gefördert, 10 Prozent übernimmt der Kreisjugendring. In der Anschaffung hätte eine Beteiligung die Gemeinde lediglich rund 2500 bis 3000 Euro gekostet.

Zweiter Bürgermeister Thomas Braun (FW) sprach sich dagegen aus, schließlich müsse man „nicht überall mitmachen“, gerade hinsichtlich des Sparzwangs der Gemeinde. Das sahen der Dritte Bürgermeister Otto Plath (CSU) und Paul Utz (ÖDP) gänzlich anders. „Wir entscheiden in diesem Gremium sehr selten etwas für unsere Jugend, da könnte man ein Zeichen setzen. Die Anlage stünde zweimal im Jahr bei uns, das wäre etwas wirklich Besonderes für die Jungen“, so Plath. „Das wäre eine Gelegenheit, den jungen Menschen im Ort zu zeigen, dass auch für sie einmal etwas passiert. Wir sollten das machen, wenn es irgendwie geht“, stimmte Utz mit ein. Der Appell der beiden verhallte jedoch, mit einer Mehrheit von einer Stimme lehnte das Gremium eine Beteiligung ab. Bürgermeister Günter Gamisch, der für eine Beteiligung gestimmt hatte, zeigte Verständnis für das Ergebnis. „Niemand macht sich so eine Entscheidung leicht, und es gibt eben sehr viele Anträge über einige Tausend Euro, die alle ihre Berechtigung haben. Aber in diesen finanziell so schwierigen Zeiten kann man nicht allem gerecht werden“, so Gamisch auf Nachfrage unserer Redaktion.