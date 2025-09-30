Icon Menü
Gemeindetreff in Straß-Moos abgerissen: Das Ende einer Ära für das "Hochwasserdorf" und seine Bewohner

Burgheim

Das „Hochwasserdorf“ Straß-Moos verliert den letzten Gemeindetreff

Das Gemeindehaus in Straß-Moos ist Geschichte. Der Markt Burgheim hat den einstigen Treffpunkt der Dorfgemeinschaft zum Abriss freigegeben.
Von Winfried Rein
    Was einst ein Treffpunkt war, ist nur noch ein Schutthaufen: das Gemeindehaus in Straß-Moos.
    Was einst ein Treffpunkt war, ist nur noch ein Schutthaufen: das Gemeindehaus in Straß-Moos. Foto: Winfried Rein

    Das Gemeindehaus in Straß-Moos ist jetzt abgeräumt worden. Der Markt Burgheim hat den früheren Treffpunkt der Dorfgemeinschaft zum Abriss freigegeben. Diese Aufgabe übernimmt das Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt im Zuge der Absiedlung des „Hochwasserdorfes“.

    Abriss des Gemeindehauses in Straß-Moos: Ein weiterer Schritt im Zuge der Absiedelung

    Der Abbruch des Gemeindehauses hat etwas Symbolisches, denn von einst 43 Anwesen in Straß-Moos stehen mittlerweile nur noch rund 15. Die Einwohnerzahl ist von einst über 100auf 30 geschrumpft. Der Freistaat Bayern entschädigt die Eigentümer teilweise und hat dafür bisher etwa fünf Millionen Euro ausgegeben.

