Das „Hochwasserdorf“ Straß-Moos verliert den letzten Gemeindetreff

Das Gemeindehaus in Straß-Moos ist jetzt abgeräumt worden. Der Markt Burgheim hat den früheren Treffpunkt der Dorfgemeinschaft zum Abriss freigegeben. Diese Aufgabe übernimmt das Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt im Zuge der Absiedlung des „Hochwasserdorfes“.

Abriss des Gemeindehauses in Straß-Moos: Ein weiterer Schritt im Zuge der Absiedelung

Der Abbruch des Gemeindehauses hat etwas Symbolisches, denn von einst 43 Anwesen in Straß-Moos stehen mittlerweile nur noch rund 15. Die Einwohnerzahl ist von einst über 100auf 30 geschrumpft. Der Freistaat Bayern entschädigt die Eigentümer teilweise und hat dafür bisher etwa fünf Millionen Euro ausgegeben.