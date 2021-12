Genusskalender der Landfrauen Teil 15: Hier kommen Mandel-Fans auf ihre Kosten

Die Marzipan-Trüffel-Herzen von Gabriele Braun aus Seiboldsdorf punkten nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch.

Das Rezept für ihre Marzipan-Trüffel-Herzen hat Gabriele Braun aus ihrer Tätigkeit in der Großküche der Regens-Wagner-Stiftung in Dillingen mitgebracht. Die stellvertretende Ortsbäuerin aus Seiboldsdorf hat mit ihren Kolleginnen damals bis zu 700 Plätzchen dieser Sorte in der Weihnachtszeit gebacken. Heute backt sie für ihre Familie ein paar weniger, auf dem Plätzchenteller dürfen sie bei ihr aber nicht fehlen.

Zutaten:

240 g Butter

90 g Puderzucker

5 Tropfen Bittermandelöl

70 g gemahlene Mandeln ohne Schale

270 g Mehl

Marzipan

Aprikosenmarmelade

Schokolade zum Verzieren

Pistazien

Zubereitung:

1. Butter und Zucker schaumig schlagen. Mandeln, Mehl und Bittermandelöl unterkneten. Den Teig für eine Stunde kühl stellen.

2. Teig auswellen und Herzen ausstechen. Bei 180 Grad zirka fünf bis sieben Minuten backen.

3. Aprikosenmarmelade und Marzipan zu einer cremigen Masse verrühren und jeweils zwei Herzen damit zusammenkleben.

4. Zum Verzieren ein Herz zur Hälfte in Schokolade tauchen und mit Pistazien verzieren.