Auto in Unterhausen angefahren: Hoher Schaden – Polizei bittet um Hinweise zum flüchtigen Täter

In Unterhausen ist in der Nacht auf Mittwoch ein geparktes Auto angefahren worden.

Zeugin in der Lindenstraße entdeckt den Schaden – Polizei bittet um Hinweise

Wie die Polizeiinspektion Neuburg mitteilt, stand der Wagen vor einem Wohnanwesen in der Lindenstraße am rechten Fahrbahnrand. Eine Zeugin entdeckte am Mittwochmorgen die Beschädigung und informierte die Besitzerin. Laut Polizei wurde das Heck des Autos beschädigt. Der Schaden liegt bei rund 6000 Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)