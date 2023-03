Einbrecher erbeuten in Gerolfing Taschen und Uhren

Einbrecher haben in Gerolfing nicht nur Taschen, Schuhe und Uhren gestohlen, sondern auch einen erheblichen Schaden angerichtet.

Am Donnerstag sind Unbekannte in ein Doppelhaus in Gerolfing eingebrochen. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Die Einbrecher haben ein Fenster des Doppelhauses in Gerolfing aufgehebelt

Die Täter haben laut Polizei zwischen 16 und 17.30 Uhr das Toilettenfenster des Hauses aufgehebelt. Als der 23-jährige Sohn gegen 17.30 Uhr nach Hause kam, bemerkte er den Einbruch und verständigte die Polizei. Nach aktuellem Sachstand erbeuteten die Tatverdächtigen Taschen, Schuhe und Uhren in einem bislang noch nicht bekannten Wert. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf rund 3000 Euro. Zeugen sollen sich bei der Polizei unter der Nummer 0841/9343-0 melden. (AZ)