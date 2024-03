84-Jähriger baut gleich drei Unfälle an einem Vormittag

Auf der Fahrt von Gerolfing nach Gaimersheim hat ein Autofahrer gleich drei Unfälle gebaut. Dabei sind zwei Menschen verletzt worden.

Am Montagvormittag fuhr ein 84-jähriger Mann von Gerolfing nach Gaimersheim. Während dieser Fahrt verursachte der Senior laut Polizei drei Verkehrsunfälle. Der erste Unfall ereignete sich um 9 Uhr in der Wilhelm-Busch-Straße in Gerolfing, wo der Autofahrer ein Verkehrszeichen umfuhr.

Der Senior aus Gerolfing fuhr in Gaimersheim über eine Verkehrsinsel

Rund eine halbe Stunde später fuhr der Gerolfinger in Gaimersheim über eine Verkehrsinsel und beschädigte weitere Verkehrszeichen. Trotz der Kollisionen kümmerte sich der Pensionist nicht um die Schäden. Die Fahrt des Mannes war schließlich gegen 9.45 Uhr zu Ende. Auf der Ingolstädter Straße kam er auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit dem Auto einer 40-Jährigen aus Ingolstadt zusammen. Bei dem Unfall wurden beide Fahrer leicht verletzt.

Bei den Ermittlungen stellte de Polizei beim Unfallverursacher eine altersbedingte Fahruntüchtigkeit fest. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 35.000 Euro. Weitere Geschädigte sollen sich bei der Polizei unter der Nummer 0841/9343-4410 melden. (AZ)