Gerolfing

vor 17 Min.

(Nicht) verschwundener Bub aus Gerolfing: Jetzt muss die Mutter zahlen

Plus Mutter und Stiefvater haben wohl vorgetäuscht, dass ein 13-Jähriger aus Gerolfing vermisst wird. Für die Suchaktion der Polizei müssen sie nun zahlen. Auch ein juristisches Nachspiel droht.

Von Andreas Zidar

Die Geschichte klingt unglaublich. Doch nach allem, was die Ermittler bisher wissen, ist sie tatsächlich so passiert – und das im beschaulichen Gerolfing. Alles ging los im vergangenen August, mit einer Meldung, die der Horror für alle Eltern sein dürfte: Ein Kind wird vermisst. In diesem Fall ein 13-Jähriger aus dem Ingolstädter Ortsteil. Die Polizei lieferte eine genaue Beschreibung des Jungen mit und veröffentliche einen Zeugenaufruf mitsamt eines Fotos des Buben. Nutzer in sozialen Netzwerken teilten die Meldung massenhaft. Eine große Suchaktion startete, unter anderem mit einem Hubschrauber. Ermittler verteilten Flugblätter, setzten Spürhunde ein und befragten Zeugen. Das Handy des 13-Jährigen wurde geortet. Der Junge tauchte wieder auf – in Bremen. Doch im Nachhinein dürften alle Beteiligten mit einem gewissen Ärger auf den Vorfall zurückblicken. Denn: Der Bub war offenbar nie wirklich verschwunden. Und, was die Sache noch pikanter macht: Offenbar haben die Mutter und der Stiefvater des 13-Jährigen dessen Verschwinden absichtlich vorgetäuscht, um Argumente in einem Sorgerechtsstreit zu sammeln. Nun werden sie dafür zur Kasse gebeten.



