Oma und Enkelin werden bei Unfall in Gerolfing leicht verletzt

Bei einem Unfall in Gerolfing sind eine Großmutter und ihre Enkeltochter leicht verletzt worden. Ein 44-jähriger Autofahrer hatte der Frau die Vorfahrt genommen.

Am Samstagmittag wollte ein 44-Jähriger mit seinem Auto in Gerolfing von der Borchertstraße in die Wilhelm-Busch-Straße einbiegen. Dabei übersah er laut Polizei allerdings das Auto einer 67-Jährigen, die Vorfahrt hatte. Deren Auto schleuderte nach dem Zusammenstoß über eine Verkehrsinsel und blieb auf der Gegenspur liegen.

Die Ingolstädterin sowie ihre Enkelin wurden bei dem Unfall leicht verletzt

Bei dem Unfall wurden die Rentnerin sowie ihre neunjährige Enkeltochter leicht verletzt. Alle anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Bis zur Räumung der Unfallstelle war die Wilhelm-Busch-Straße aus Ingolstadt kommend für rund eine Stunde lang gesperrt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von gut 20.000 Euro. (AZ)