Mann will Kind in Lieferwagen locken: Kripo veröffentlicht Täterbeschreibung

Ein Unbekannter will in Gerolfing einen achtjährigen Jungen mit Süßigkeiten in seinen Lieferwagen locken.

Ein Minderjähriger wurde am Donnerstag in der Dünzlauer Straße in Gerolfing von einem ihm unbekannten Mann angesprochen. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise. Gerolfing: Unbekannter spricht Kind an Der bislang Unbekannte sprach den Jungen im Alter von acht Jahren laut Polizei gegen 7.40 Uhr aus einem Lieferwagen heraus an. Er wollte das Kind mit Süßigkeiten dazu bewegen, zu ihm ins Fahrzeug zu steigen. Der Minderjährige reagierte vorbildlich. Das Angebot des Mannes nahm er nicht an, sondern lief weg. Die informierte Mutter meldete den Vorfall später bei der Polizei. Unbekannter will Kind in Gerolfing in Lieferwagen locken Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, Glatze, leichter Kinnbart, er trug vermutlich eine blaue Weste. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen blieben bisher erfolglos. Personen, die im Zusammenhang mit dem Vorfall verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf den unbekannten Mann geben können, werden gebeten, sich bei Kripo Ingolstadt unter Telefonnummer 0841/9343-0 oder über Notruf 110 zu melden. (nr)

