Wegen schlechter Sicht bei Nebel: Unfall mit 40.000 Euro Schaden

Ein Autofahrer überholte bei Gerolfing einen Lastwagen. Dabei übersah er ein entgegenkommendes Auto. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße zwischen Gerolfing und Dünzlau wurden am Dienstag gegen 6.20 Uhr zwei Menschen leicht verletzt. Ein 48-Jähriger aus dem Landkreis Eichstätt war mit seinem Audi in Richtung Dünzlau unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang Gerolfing überholte er einen vor ihm fahrenden Lastkraftwagen. Aufgrund des dichten Nebels übersah er eine entgegenkommende Autofahrerin. Die Autos stießen frontal zusammen. Der Unfallverursacher sowie die Unfallgegnerin wurden hierbei leicht verletzt. Die Fahrerin wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, berichtet die Polizei. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 40.000 Euro. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme etwa eineinhalb Stunden gesperrt. (AZ)

