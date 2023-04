Zwei Menschen verletzen sich bei Auffahrunfall

In Gerolfing fuhr ein Auto auf das andere auf, als das vordere bremste. Ein 25-Jähriger aus Reichertshofen und eine 27-Jährige aus Ingolstadt mussten ins Krankenhaus.

Ein 25-Jähriger aus Reichertshofen fuhr am Mittwoch gegen 17 Uhr mit seinem Auto die Kreisstraße von Ingolstadt kommend in Richtung Gerolfing und wollte nach links in den geteerten Feldweg Galgenweg einbiegen. Dahinter fuhr eine 27-jährige Ingolstädterin. Wie die Polizei berichtet, übersah sie das Abbremsen des Vorausfahrenden.

Auffahrunfall in Gerolfing: Straße musste vorübergehend gesperrt werden

Die Unfallverursacherin fuhr hinten mittig auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Beide Beteiligten wurden durch den Zusammenstoß mittelschwer verletzt und mussten mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 18.000 Euro, heißt es im Polizeibericht.

Wegen auslaufender Betriebsmittel und zur Absperrung des Unfallorts war die Feuerwehr Ingolstadt vor Ort. Die Kreisstraße musste für circa anderthalb Stunden halbseitig gesperrt werden. (AZ)