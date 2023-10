Gerüchte um Formel-1-Aus: Das sagt der Audi-Chef in Neuburg

Laut einem Bericht des Spiegel könnte der Formel-1-Einstieg von Audi scheitern. Was sagt man dazu in Neuburg, wo der Motor für die Rennserie entstehen soll?

Droht das Formel-1-Projekt von Audi zu scheitern, bevor es richtig losgeht? Laut einem aktuellen Bericht des Magazins Spiegel wird aufgrund des Abschieds von Ex-Audi-Chef Markus Duesmann, der ein großer Befürworter des Formel-1-Einstiegs war, und anstehender Sparmaßnahmen der Start in der Königsklasse des Motorsports nochmals überprüft. Demnach sollen alle Ressourcen auf die Produktion konzentriert werden. Der Spiegel beruft sich hierfür auf Informationen aus Kreisen des Mutterkonzerns Volkswagen.

Derlei Meldungen werden in Neuburg mit großem Interesse verfolgt. Am Standort von Audi Sport an der Grenze zum Stadtteil Heinrichsheim soll der Hybridmotor für die Rennserie entwickelt und gefertigt werden. Mate Beric, Leiter des Audi-Standorts Neuburg, möchte sich auf Anfrage unserer Redaktion nicht zu Gerüchten äußern. Grundsätzlich würden solch große Entscheidungen natürlich an übergeordneter Stelle getroffen, betont Beric.

Sie bringen das Formel-1-Projekt von Audi in Neuburg voran: Projektleiter Adam Baker (links) und Mate Beric, Standortleiter von Audi in Neuburg. Foto: Andreas Zidar (Archivbild)

Gerüchte nach Spiegel-Bericht: Droht Audi das Formel-1-Aus?

Mit Blick auf Neuburg berichtet er, dass man weiter mit Hochdruck dabei sei, den Standort für das Formel-1-Projekt aufzubauen. Geplant ist ein rund 3000 Quadratmeter großer Neubau mit etwa 40 auf 70 Meter, in dem Prüfstande, Technikräume, eine mechanische Werkstatt und Arbeitsplätze untergebracht sind. In einem zweiten, kleineren Neubau wird eine Energiezentrale entstehen. Die Arbeiten hierfür sind längst angelaufen. Man sei "kräftig am Bauen" und "kurz vor der Finalisierung", so Beric. Auch das Personal in Neuburg wird nach seinen Angaben weiter aufgestockt.

Mehr als 300 Mitarbeitende sollen das Vorhaben unter dem Dach der neu gegründeten Audi Formula Racing GmbH voranbringen - sofern die Verantwortlichen in Ingolstadt und Wolfsburg an dem Projekt festhalten.

Lesen Sie dazu auch