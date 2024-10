Polizei Neuburg sucht nach versuchtem Einbruch Zeugen

Ein bislang Unbekannter ist in der Mohnheimer Straße mit einem Einbruchsversuch gescheitert. Wie die Polizei mitteilt, habe der Täter im Zeitraum zwischen 15 Uhr am 24. September und 15 Uhr am 29. September versucht, sich gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus zu verschaffen.

Einbrecher scheitert an den Türen des Wohnhauses in Neuburg

Der Einbrecher scheiterte jedoch an den beiden angegangenen Türen und gelangte somit nicht ins Gebäude. Dennoch entstand bei dem Einbruchsversuch an den Türen ein Schaden in Höhe von 500 Euro. Die Polizei Neuburg sucht Zeugen des Einbruchsversuchs, die gebeten werden, sich unter der Telefonnummer 08431/67110 zu melden. (AZ)