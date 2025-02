Kampf gegen die Kilos: Kochen in den Wechseljahren

In den 40ern verändert sich nicht selten der Körper einer Frau. Der einst flache Bauch zeigt immer öfter eine Wölbung, die irgendwann gar nicht mehr verschwinden mag. Der Rock saß auch schon mal lockerer, und kurze Hosen trägt man jetzt bevorzugt auf Knielänge. Willkommen in den Wechseljahren, in denen der Stoffwechsel an Agilität verliert und deshalb der Körper zunehmend weniger an Energie verbrennt. Die Folge: Wer in dieser Phase seines Lebens nichts an seiner Ernährung ändert, wird langsam, aber beständig an Gewicht zunehmen. „Ich esse nicht mehr und werde trotzdem dicker“, hört man diese Frauen dann sagen.

Caroline Tietz aus Ingolstadt kennt das Phänomen. Sie ist Beraterin für ganzheitliches Gesundheitsmanagement und widmet sich im Rahmen der Vortragsreihe „Frauengesundheit“ des Gesundheitsamtes Neuburg dem Thema „Kochen für Körper und Seele in den Wechseljahren“. Dabei wird sie den Teilnehmerinnen erklären, dass sie keinesfalls hungern müssen, um ihr Gewicht zu halten, sondern dass sie einfach nur wissen müssen, welche Lebensmittel ihnen guttun.

Gibt es einen speziellen Ernährungsplan für Frauen in den Wechseljahren?

Nein. Im Grunde geht es um eine ausgewogene, pflanzenbasierte Ernährungsweise, wie sie allgemein von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung empfohlen wird. „Durch die Ernährung können wir mehrfach am Tag Einfluss auf unsere Lebensqualität nehmen“, sagt Caroline Tietz. In ihrem Kurs will sie erklären, welche Lebensmittel auf welche Weise den Körper beeinflussen, wie sie idealerweise kombiniert werden sollen und wie man sie zubereiten kann. Ihr Credo für den perfekten Teller: So bunt wie möglich!

Welche Lebensmittel sollte man meiden, welche stärker in den Fokus rücken?

„Grundsätzlich gibt es keine guten und schlechten Lebensmittel“, sagt Caroline Tietz. Es kommt auf die jeweilige Gewichtung an. Beim Gemüse darf man beherzt zugreifen, verarbeitete Produkte sollte man dagegen mit Bedacht essen. Auch Pasta, der Kohlehydrate-Lieferant schlechthin, ist erlaubt - wenn man weiß, dass gekochte, kalte Nudeln den Blutzucker weniger nach oben schießt. Wenn es einen „Feind“ gibt, den es zu meiden gilt, dann ist das der Zucker. „Ich kenne Frauen, die zugenommen haben, weil sie auf Smoothies umgestiegen sind.“ Die Ernährungsberaterin wird erklären, in welchen Lebensmitteln Zucker steckt und wie er sich im Alltag reduzieren lässt.

Icon Vergrößern Caroline Tietz aus Ingolstadt ist ganzheitliche Ernährungsberaterin und gibt regelmäßig Kochkurse. Foto: privat Icon Schließen Schließen Caroline Tietz aus Ingolstadt ist ganzheitliche Ernährungsberaterin und gibt regelmäßig Kochkurse. Foto: privat

Wie gelingt es, die Ernährung dauerhaft erfolgreich umzustellen - auch gegen den Widerstand des Partners oder der Familie?

Caroline Tietz rät, sich nicht gleich zu viel vornehmen zu wollen. „Fangen Sie mit einer Veränderung an. Beginnen Sie damit nicht unter der Woche, wenn Sie gestresst sind. Und kündigen Sie Ihr Vorhaben bloß nicht groß an!“ Mit dem Wissen aus dem Kurs hätten die Teilnehmerinnen einen Kompass mit Kopf, mit dem sie die richtige Richtung einschlagen können. Sie erfahren, welche Lebensmittel ihr individuelles Ziel unterstützen, um beispielsweise abzunehmen, sich weniger aufgebläht oder insgesamt fitter zu fühlen. Dabei geht es darum, völlig neue Lebensmittel auf den Tisch zu bringen, bei denen möglicherweise der Partner die Nase rümpft, sondern sie einfach anders zuzubereiten. „Veränderungen mag keiner“, weiß die Ingolstädterin, aber am Ende gehe es doch um das eigene Wohlbefinden und die Frage, wie viel man sich selbst wert ist.

Was dürfen sich die Kursteilnehmerinnen erwarten?

Einen praxisorientierten Workshop, in dem Wissen vermittelt und gekocht wird. Caroline Tietz bringt mehrere Rezepte und die notwendigen Zutaten mit, anhand derer sie die Wirkung auf den Blutzuckerspiegel, den Muskelaufbau oder die Verdauung erklärt. Und natürlich wird gekostet und am Ende gemeinsam gegessen. Sie hat ein Baukastenprinzip entwickelt, mithilfe dessen sich die Frauen zu Hause die ideale Kombination aus Kohlehydraten, Ballaststoffen, Eiweißen und Fetten zusammenstellen können. Der Kurs sei übrigens auch für Kochmuffel geeignet.

Wer wird mit dem Kurs angesprochen?

Caroline Tietz definiert das Teilnehmerfeld so: „Frauen ab 40, die neugierig und offen sind, was Neues zu schmecken.“

Termin: Der Kurs „Wohlfühlen leicht gemacht. Koch für Körper und Seele in den Wechseljahren“ findet am Freitag, 18. Juli, um 17.30 Uhr in der VHS-Küche in Neuburg sowie am Freitag, 16. Mai, um 17.30 Uhr in der VHS-Küche in Schrobenhausen statt. Anmeldung über die jeweilige VHS oder über www.neuburg-schrobenhausen.de (in das Suchfeld „Frauengesundheit“ eingeben).